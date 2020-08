AVDIO: V Novem mestu prenova stoletne stavbe nekdanje interne bolnišnice

Novo mesto - V Splošni bolnišnici Novo mesto se pripravljajo na prenovo nekaj več kot sto let stare zgradbe, v kateri je bil do lani nameščen njen interni oddelek. Spomeniško zaščiteno zgradbo nameravajo prenoviti v okviru projekta vzpostavitve treh slovenskih negovalnih bolnišnic, za njeno prenovo pričakujejo 4,5 milijona evrov evropskega denarja.

Direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan je povedala, da do oktobra pričakujejo še evropsko potrditev prenove in njenega financiranja. Prihodnje leto bodo nato pripravili ustrezno dokumentacijo in začeli gradbena dela.

Leta 2023 negovalna bolnišnica

Negovalno bolnišnico s 60 posteljami naj bi uredili do konca leta 2022. Nared naj bi bila leta 2023, pomenila pa bo veliko pridobitev tako za regijo kot novomeško občino, je dodala.

Gre sicer za trinadstropno zgradbo, zgrajeno za časa cesarja Franca Jožefa I., z nekaj več kot 3000 kvadratnimi metri uporabne površine. V njenem pritličju po odselitvi internega oddelka v nove prostore deluje še laboratorij, vanjo pa so preselili zdajšnji negovalni oddelek s 25 posteljami.

Stavba je potrebna temeljite prenove in posodobitve, da bi jo zaščitili pred zamakanjem in protipožarno izolirali, pa so se spomladi lotili prenove njenega ostrešja in strehe. Bolnišnica bo za ta dela, ki jih bodo te dni končali, odštela približno 350.000 evrov lastnega denarja.

Po temeljiti prenovi bo v stavbi nekdanjega internega oddelka še vedno bolnišnični laboratorij, v preostalih treh nadstropjih bodo uredili prostore za negovalno bolnišnico, kjer bo možna tudi paliativna oskrba. Projekt je del vzpostavitve negovalnih bolnišnic v Ljubljani, Mariboru in Novem mesto v okviru evropskega mehanizma za odpravljanje posledic epidemije novega koronavirusa, je pojasnila direktorica.

Ohranili eno arhitekturno najmogočnejših novomeških zgradb

V stavbi bodo prenovili vso infrastrukturo, sanirali bodo njene temelje in stavbo zaščitili pred vlago ter jo energetsko sanirali. Prenovili bodo tudi pročelja. S to prenovo bodo rešili in ohranili tudi eno od arhitekturno najmogočnejših novomeških zgradb, je še dejala Kramar Zupanova.

Bolnišnično stavbo so sicer prizidali nekdanjemu podeželskemu gradiču Neuhof, imenovanem tudi Pred malim mostkom, prvotno zgrajenim v 16. stoletju. V njem je od preselitve iz Ljubljane v Novo mesto do svoje smrti živela muza pesnika Franceta Prešerna Julija Primic, poročena Scheuchenstuel. Slaba tri desetletja po njeni smrti je dvorec kupil samostan usmiljenih bratov in ga preuredil v bolnišnico. Dvorcu so zadaj leta 1896 prizidali enonadstropno zgradbo, ki so je kasneje nadzidali.

Začetki novomeške bolnišnice tako segajo v leto 1894, ko so usmiljeni bratje v omenjenem gradiču 1. januarja 1894 odprli t. i. moško bolnišnico z 22 posteljami. Z dograjeno stavbo Bolnice cesarja Franca Jožefa I., ki so jo začeli zidati leta 1896 - zdajšnjo staro interno bolnišnico - pa so leta 1898 njene zmogljivosti okrepili za 80 postelj.

Sodobna Splošna bolnišnica Novo mesto pokriva območje jugovzhodne Slovenije. Z določenimi dejavnosti pokriva tovrstne potrebe do približno 140.000 prebivalcev. Skupaj s storitvami, ki jih ne pokriva brežiška bolnišnica, pa do približno 180.000 prebivalcev. Premore nekaj manj kot 400 ležišč.

