Oživljanje ni bilo uspešno

17.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.41 uri so na Bučki, občina Škocjan, kot prvi posredovalci posredovali gasilci PGD Bučka in Škocjan. Do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so oživljali starejšega občana. Po prihodu reševalcev so tudi njim pomagali pri oživljanju, ki pa ni bilo uspešno. Umrlega so prenesli do vozila pogrebne službe.

Sršenje gnezdo na podstrešju

Ob 18.28 so v Lokvah, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz podstrešja stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRATNO;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA 2;

- od 11:00 do 14:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNIK.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. MEDVEDJE SELO na izvodu DOL. MEDVEDJE SELO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOLDRAŽ, izvod Boldraž.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP ŠKRLJEVO VAS, nizkonapetostni izvod TRATAR.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEDENJ na izvodu TKG BEDENJ;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2 na izvodu TKG VRH LEVO;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA1 na izvodu TKG GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI LJUBEN SV. VID;

- od 12:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Krško okolica na območju TP Brestanica grad in Brestanica grad muzej med 7:30 in 12:00 uro, za področje nadzorništva Sevnica pa na območju TP Pecelj nizkonapetostni izvod Krakovo (vmesno varovanje RO-Mastnak) med 8:15 in 14:15 uro.

M. K.