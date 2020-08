Še teden dni občani lahko kaj povedo

17.8.2020 | 09:15

Spremembe in dopolnitve OPN bodo začrtale razvoj šmarješke doline.

Šmarješke Toplice - Skoraj osem let je že, odkar so v občini Šmarješke Toplice sprejeli Občinski prostorski načrt (OPN), krovni prostorski razvojni dokument. Vse kaže, da bo do konca leta doživel prve spremembe in dopolnitve.

Ravno zdaj poteka javna razgrnitev dokumenta, ki bo trajala še teden dni, vse do 24. avgusta, ko občani lahko še podajo pripombe in pobude na dopolnjen osnutek.

Kot pove župan Marjan Hribar, je občina postopek prvih sprememb in dopolnitev začela pred tremi leti, a ko je sam nastopil župansko funkcijo pred slabima dvema letoma, ni bil najbolj zadovoljen z videnim. »Dokument je bil zastavljen premalo ambiciozno. Premalo je bilo posluha za gradnjo individualnih hiš in razvoj turizma ter gospodarstva. Ugodno je bilo rešenih relativno malo pobud občanov, mnogi so bili še zainteresirani, zato smo se odločili za nov krog pobud,« pove Hribar in poudari, da želijo zdaj do konca pripeljati nov dokument z novimi izhodišči in cilji uresničevanja drugačne vizije občine.

Občani so v postopku priprave podali več kot tristo pobud, a kot je na javni predstavitvi dokumenta nedavno v imenu pripravljavca, to je podjetja Acer iz Novega mesta, povedala Jelka Hudoklin, vse niso bile primerne za obravnavo in zdaj jih je okrog 260. Večina je dana za širitev stavbnih zemljišč, take so prišle zlasti iz naselij in jih je za dobrih osem hektarov. Nekaj pobud pa je tudi obratnih, za ukinitev stavbnih zemljišč in opredelitev kmetijskih in gozdnih zemljišč nazaj. Razlogi se skrivajo predvsem v bojazni lastnikov zaradi napovedanega davka na nezazidana stavbna zemljišča, ker se pač bojijo obdavčitev.

Po 24. avgustu sledi opredelitev do pripomb in sicer župan v sodelovanju s pripravljavcem dokumenta Acerjem oblikujeta končni predlog, za kar naj bi potrebovali mesec dni, potem pa sledi pridobitev pozitivnega mnenja soglasodajalcev ter končno potrditev na okoljskem ministrstvu in sprejem na občinskem svetu.

»Težko napovedujemo neke datume, saj je vse odvisno od marsičesa, a upamo, da bo zadeva zaključena do konca leta in OPN sprejet,« pravi Hribar.

