Namiznotenisači (zaenkrat) brez EP

17.8.2020 | 08:00

Med potniki v Varšavo bi med drugim bila tudi nekdanja krkaša Peter Hribar in Darko Jorgić.

Zaradi povečanega števila okužb s koronavirusom v številnih državah Evrope in zaradi omejitve potovanj je izvršni odbor Evropske namiznoteniške zveze (ETTU) preložil evropsko prvenstvo za posameznike in dvojice, ki bi moralo biti v Varšavi med 15. in 20. septembrom. Morebitni nov datum še ni določen.

»Varnost igralcev, trenerjev in vse drugih udeležencev je na prvem mestu, zaradi omejitve potovanj in karanten v nekaterih državah, bi bilo tudi vprašljivo, ali bi na evropskem prvenstvu sploh lahko nastopile vse naše članice, tako da nam ni preostalo drugega, kot da ga preložimo,« je odločitev izvršnega odbora ETTU pojasnil njegov predsednik Ronald Kramer.

V tem trenutku tudi še ni znano, ali bo preložen tudi kongres ETTU, ki bi moral biti 16. septembra.

»Na žalost je evropsko prvenstvo odpovedano, kar zagotovo ni dobra novica za igralke in igralce, ampak na to ne moremo vplivati. Upam, da se bodo lahko igrala vsaj državna prvenstva in da bo med 16. in 18. oktobrom v Düsseldorfu lahko priredili svetovni pokal, toda do tja je še daleč,« je odpoved evropskega prvenstva komentirala Andreja Ojsteršek Urh, selektorka slovenske moške izbrane vrste, ki se je včeraj vrnila iz Saarbrückna, kjer trenirata Darko Jorgič in Peter Hribar.

Za slovensko moško reprezentanco bi v Varšavi morali igrati Darko Jorgič, Bojan Tokič, Deni Kožul, Peter Hribar in Tilen Cvetko, barve slovenske ženske reprezentance pa bi branile Katarina Stražar, Ana Tofant in Lea Paulin.

M. K.