V spomin na poboj talcev; danes se pogosto skuša žrtve vojne omadeževati

17.8.2020 | 12:05

Predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač je nagovoril zbrane na včerajšnji spominski slovesnosti.

Podhosta - Ob 78-letnici poboja šestnajstih talcev iz Podhoste, Meniške in Loške vasi sta občinska odbora združenja borcev za vrednote NOB Dolenjske Toplice in Straža v sodelovanju s policijsko veteranskim društvom Sever za Dolenjsko in Belo krajino včeraj, 16. avgusta, v Podhosti pripravila spominsko slovesnost. Ta dan je občinski svet pred sedmimi leti razglasil za spominski dan Občine Dolenjske Toplice.

Okupator je 16. avgusta 1942 obkolil Meniško in Loško vas ter Podhosto, pobral 91 ljudi in jih šestnajst še isto noč ustrelil v Vavti vasi pri farovškem kozolcu ob pokopališču. Stebra tega kozolca s sledovi krogel sta razstavljena v Dolenjskem muzeju v Novem mestu in v Muzeju ljudske revolucije Slovenije v Ljubljani.

Danes se pogosto poskuša junake in žrtve vojne omadeževati

Zbrane pri spomeniku v Podhosti je nagovoril predsednik topliške borčevske organizacije Avgust Bradač. »Spomnili se bomo naših ljubljenih, sorodnikov in znancev, ki so padli za svobodo med drugo svetovno vojno,« je dejal. Po njegovih besedah se danes pogosto poskuša junake in žrtve vojne omadeževati, izničiti njihov prispevek in jih celo opredeliti za krivce morij, ki so jo povzročali italijanski in nemški okupatorji ter njihovi pomočniki – domači izdajalci. »Malo poznavanja zgodovine in časa, v katerem so se dogajali najstrašnejši zločini, ko so ideje potujčevanja, iztrebljanja in uničevana rodile odpor, pomeni, spomniti se začetkov odpora proti tujcem in domačim izdajalcem. Zato se je organiziral oborožen odpor, hkrati pa je imel za cilj tudi bolj demokratično, pravično, socialno in predvsem svobodno državo. Mnogi so za to dali svoja življenja,« je med drugim še povedal Bradač.

Slovesnosti se je udeležilo kar precej ljudi in kot pravijo v topliški borčevski organizaciji, to ni le spomin na kruto preteklost, je tudi opomin, da se kaj takega ne bi več ponovilo.

Po slovesnosti je sledil še pohod do Vavte vasi.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija