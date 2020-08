Nove okužbe v Novem mestu, Grosupljem, Šmarjeških Toplicah; v četrtek zaostreni pogoji za prihod iz Hrvaške?

17.8.2020 | 10:50

Polna plaža Sunset Beach v zalivu Lapad v Dubrovniku. (Bobo)

Kot kažejo podatki Sledilnika za covid-19, so v Sloveniji včeraj potrdili 13 okužb z novim koronavirusom, a je bilo opravljenih le 393 testov. V soboto so denimo ob 382 testih zaznali 15 pozitivnih primerov. Trenutno je pri nas aktivno okuženih 248 oseb, od katerih jih 19 leži v bolnišnicah. Trije potrebujejo intenzivno terapijo. Tudi včeraj pa covid-19 ni vzel nobenega življenja.

Sicer pa so štiri okužbe zabeležili v Ljubljani, dve v Novem mestu, po eno pa na območju občin Celje, Grosuplje, Maribor, Ravne na Koroškem, Lendava, Šmarješke Toplice in Šmartno pri Litiji.

Omejiti vnos iz Hrvaške

Med okužbami, potrjenimi v soboto, je najmanj osem uvoženih, je povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin. Kot je dejal, to kaže na to, da nočni lokalni na hrvaški obali, ki so glavni izvor uvoženih okužb, delujejo in da naši mladi kljub opozorilom in prošnjam pristojnih še naprej hodijo na te nočne zabave, ki so visoko rizične.

"V Sloveniji bomo počakali do torka, ko bomo videli rezultate ponedeljkovih testiranj. Če do takrat ne bo prišlo do spremembe režima, kar zadeva obratovanje nočnih lokalov in klubov na Hrvaškem, bomo morali na nek način omejiti vnos iz Hrvaške," je dejal Kacin.

Kot še pravi Kacin, bo vlada predvidoma v četrtek zaostrila pogoje za prihod iz Hrvaške v Slovenijo. Na mizi je več scenarijev, tako Nacionalni inštitut za javno zdravje kot Kacin razmišljajo, da bi uvedli selektivni pristop po prihodu iz Hrvaške.

M. K.; STA