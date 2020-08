Poskus uboja: sekira, mačeta, kol - padalo vsevprek; policisti preprečili hujše posledice

17.8.2020 | 14:20

Dva opozorilna strela sta bila potrebna, nato lisice ... (foto: arhiv)

Krško - OKC PU Novo mesto je v petek zvečer, nekaj po 19. uri, prejel več klicev na pomoč zaradi množičnega pretepa pred prodajalno v Krškem. Na kraj so takoj napotili več policijskih patrulj in prva sta na kraj dogodka prispela policista PP Krško. Opazila sta starejšega moškega, ki je bil močno okrvavljen, v bližini pa je bila ženska, ki je v roki držala sekiro. Na njun ukaz jo je odložila.

Med postopkom sta policista v bližini zaznala pretep še med tremi osebami, eden izmed udeležencev je v roki držal mačeto in nameraval zamahniti proti drugemu, zato je policist izstrelil opozorilni strel in preprečil napad. Drugi udeleženec pa je s kolom še naprej pretepal moškega, ki je ležal na tleh, zato so policisti sprožili še en opozorilni strel.

Zoper udeležence pretepa so uporabili prisilna sredstva, jih obvladali in jim zasegli nevarne predmete, preiskavo nadaljujejo.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih pa je bil vzrok za pretep spor med člani dveh družin, ki se med sabo poznajo. 30- in 23-letnemu napadalcu so odvzeli prostost in odredili pridržanje zaradi utemeljenih razlogov za sum kaznivega dejanja poskusa uboja.

Tri poškodovane osebe so reševalci odpeljali v bolnišnico in po prvih informacijah gre pri vseh za lažje poškodbe.

M. K.