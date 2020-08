Otoška šola bo dobila prizidek, v njem učilnice in vrtec

17.8.2020 | 17:20

Z leve: direktor podjetja TGH Stjepan Jarnević, ravnateljica šole Mateja Rožman in župan Gregor Macedoni. (Foto: M. Ž.)

Prizidek bo zrasel ob šoli, kjer so zdaj drevesa in otroško igrišče.

Otočec - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor črnomaljskega podjetja TGH Stjepan Jarnević sta danes podpisala pogodbo za izgradnjo prizidka pri osnovni šoli Otočec, v katerem bo šest novih učilnic šole s potrebnimi kabineti in nov tri oddelčni vrtec z večnamenskim prostorom, v podstrešju pa bi kasneje lahko uredili tudi knjižnico. Prizidek naj bi zgradili najkasneje v roku 12 mesecev.

Kot je povedala ravnateljica otoške šole Mateja Rožman, se soočajo z veliko prostorsko stisko. »V šolskem letu 2020/2021 bo šolo obiskovalo 300 učencev v 18 oddelkih, prostorske zmožnosti pa zagotavljajo nekje za 11 oddelkov, tako je bila šola tudi grajena. Šola je v prejšnjih letih preuredila vse kabinete v učilnice, tako da smo izkoristili že vse za izvajanje pouka, vendar ga kljub temu v šolskem letu 2019/2020 ni bilo mogoče več izvesti v prostorih šole, tako da sta dva oddelka 4. razreda že imela pouk v nadomestnih prostorih v okviru Župnije Otočec. Ta generacija otrok bo v prihajajočem šolskem letu pouk obiskovala tam,« je orisala situacijo.

Župan Macedoni je na današnjem podpisu pogodbe povedal, da je območje Otočca že nekaj let demografsko najbolj intenzivnih v mestni občini in naj bi ostalo tudi v prihodnje. »Osnovna šola je premajhna že nekaj let, zato smo v lanskem letu sprejeli odločitev, da poleg vrtca, ki smo ga načrtovali na tej lokaciji ob osnovni šoli, zgradimo tudi nove učilnice. Vse smo umestili v prizidek, ki bo omogočal tudi povezavo s sedanjo šolo,« je dejal.

Vrednost gradbenih del znaša okoli 2.550.000 evrov z DDV, z opremo in ostalimi stroški vred pa je celotna naložba ocenjena na 2,9 milijona evrov.

M. Ž.

