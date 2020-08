Povzročiteljica nesreče s tremi promili alkohola; še množica pijanih; bolnemu očetu grozil z mačeto

17.8.2020 | 15:00

Simbolna slika (foto: Profimedia)

Policisti PP Krško so bili v petek nekaj po 15. uri obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Senovem. Povzročila jo je 62-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi izsiljevanja prednosti v križišču trčila v avtomobi 32-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, policisti pa so še ugotovili, da je imela povzročiteljica nesreče v litru izdihanega zraka 1,38 miligrama alkohola (2,9 g/kg). Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, ji izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pod vplivom alkohola tudi povzročitelji nesreč pri Smedniku, pri Karteljevem in Bušeči vasi

V petek nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča na cesti med Krškim in Smednikom. 35-letni voznik osebnega avtomobila je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad vozilom in trčil v zadnji del kombija, ki ga je pred njim vozil 29-letni voznik. Oba udeležena voznika in potnik v vozilu povzročitelja so se v nesreči lažje poškodovali. Zoper povzročitelja, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,60 miligrama alkohola, bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nevarne vožnje v cestnem prometu.

Novomeški prometniki so bili v noči na nedeljo obveščeni o prometni nesreči na avtocesti pri Dolenjem Karteljevem, v smeri proti Ljubljani. 26-letni voznik osebnega avtomobila, ki ni vozil po sredini prometnega pasu, je trčil v avtomobil, ki ga je vozil 50-letni državljan Nizozemske. V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj nesreče pa nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,78 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Včeraj popoldne je 34-letni voznik osebnega avtomobila peljal po lokalni cesti in v Bušeči vasi zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad avtomobilom, zapeljal s ceste na parkirni prostor pred gostinskim lokalom in trčil v dva parkirana avtomobila. V litru izdihanega zraka je imel 1,2 miligrama alkohola (poltretji promil). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijanega kršitelja pridržali

Policisti PP Črnomelj so v noči na nedeljo med kontrolo prometa v Črnomlju ustavili voznika osebnega avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 49-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in zaradi kršitve na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pijan vijugal po vozišču

Včeraj popoldne so bili črnomaljski policisti obveščeni o nezanesljivi in nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi pri Ručetni vasi vijugal po vozišču in ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so voznika izsledili in ustavili. V litru izdihanega zraka je imel 0,97 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznica pod vplivom alkohola

Policisti PPP Novo mesto so v noči na nedeljo v Novem mestu ustavili 55-letno voznico osebnega avtomobila, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Sledil je enak postopek kot v prejšnjih podobnih primerih.

Padec motorista

Včeraj okoli 13. ure se je zgodila prometna nesreča v Starem trgu ob Kolpi. 45-letni motorist je zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Lažje poškodovanega so oskrbeli v novomeški bolnišnici.

Prijeli vlomilca

V noči na nedeljo so bili policisti obveščeni o sprožitvi alarmne naprave v gostinskem lokalu v Žužemberku. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj s širšega območju in policisti Postaje prometne policije Novo mesto so ustavili osebni avtomobil, v katerem stabila vlomilca, doma z območja Trebnjega. Obema so odvzeli prostost in ju pridržali, zasegli so jima tudi ukraden menjalni denar. Policisti PP Dolenjske Toplice nadaljujejo preiskavo. Zoper osumljenca bodo podali kazensko ovadbo.

Nasilje v družini

Policisti PP Črnomelj so včeraj posredovali zaradi nasilja v družini in zaščitili žrtvi. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je 36-letni nasilnež, ki naj bi bil pod vplivom prepovedanih drog, že dalj časa izvajal fizično in psihično nasilje nad partnerko in otrokom. Osumljencu so izrekli ukrep prepovedi približevanja žrtvama in o tem seznanili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Na tožilstvo bodo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Zaradi nasilja v družini so posredovali tudi sevniški policisti. V petek so izrekli prepoved približevanja osumljencu, ki je bolnemu očetu grozil z lokostrelom in mačeto. Predmete, s katerimi je grozil, so mu zasegli in na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja grožnje.

Vlomi in tatvine

Na parkirnem prostoru v Vrhuljah na območju PP Krško je v soboto okoli 20. ure nekdo iz odklenjenega osebnega avtomobila ukradel torbo z denarnico, dokumenti, denarjem in dvema mobilnima telefonoma. Lastnico je oškodoval za okoli 1100 evrov.

V Žužemberku je med 9. 8. in 15. 8. neznanec iz nedograjene stanovanjske hiše odnesel dve motorni žagi in električno rožno orodje. Lastnika je oškodoval za okoli 1500 evrov.

Na dvorišče stanovanjske hiše v Medvedjeku so se v soboto popoldne pripeljali neznanci. Eden je s pogovorom zamotil oškodovanca, drugi pa je izkoristil njegovo nepazljivost, vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel denar.

Oškodovanec je šele po odhodu neznancev ugotovil, kaj se je zgodilo. Policisti občanom svetujejo previdnost ob obiskih neznancev. Opažajo, da so žrtve tovrstnih kaznivih dejanj predvsem starejši, tatvine pa so bolj pogoste v dopoldanskem času. Občanom svetujejo, da so ob nenapovedanih obiskih neznancev še posebej pozorni. Tujcev naj ne vabijo v hiše in jih imajo ves čas pod nadzorom. Tudi v primeru, da hišo zapustijo le za kratek čas ali ob delu na bližnjem vrtu, naj vrata zaklepajo in imajo ključ pri sebi. Ob pojavu sumljivih oseb naj bodo pozorni na njihov osebni opis, si zapišejo registrsko številko vozila in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

Iz nenaseljene stanovanjske hiše na Otočcu so med 9. 8. in 15. 8. neznanci ukradli plinski štedilnik, jeklenko in kasetofon.

V Gorenjem Vrhpolju je med 12. 8. in 15. 8. nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev, skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo in ukradel zlat nakit. Lastnike je oškodoval za 1000 evrov.

Na Mirni je med 14. 8. in 16. 8. neznanec vlomil v lokal in prodajalno. Ukradel je menjalni denar in z vlomi in tatvino povzročil za okoli 2700 evrov škode.

Tujci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila srbskih registrskih oznak. Policisti so v tovornem delu našli državljana Afganistana, ki se je skrit med tovorom poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. V tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije so odkrili še dva državljana Afganistana, ki sta poskušala nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Še 71 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med 14. 8. in 17. 8. na območju Preloke, Kota pri Damlju, Ručetne vasi, Zorencev (PP Črnomelj), Velikega Cerovca, Malega Podljubna, Gumberka, Vahte (PP Novo mesto), Čateža ob Savi, Mihalovca (PP Brežice), Svržakov (PP Metlika) in Šutne (PP Krško) izsledili in prijeli 71 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 26 državljani Bangladeša, 16 državljani Afganistana, 14 državljani Maroka, petimi državljani Alžirije, štirimi državljani Pakistana, tremi državljani Kosova, dvema državljanoma Libije in državljanom Tunizije še niso zaključeni.

M. K.