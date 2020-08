Vse resneje o karanteni za vstop iz Hrvaške. V četrtek ali že jutri?

17.8.2020 | 21:10

Gantar se zavzema za uvedbo karantene, a čez nekaj dni. (STA)

Ob poslabševanju epidemiološke slike novega koronavirusa na Hrvaškem se v Sloveniji krepijo razmišljanja o uvedbi obvezne 14-dnevne karantene za vse, ki v Slovenijo pridejo s Hrvaške. Temu je naklonjen tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar, ki pa poudarja, da bi morali imeti slovenski državljani pred uvedbo ukrepa dovolj časa, da se vrnejo domov.

"Morali bomo pretehtati in hitro sprejeti odločitev glede na to, da se razmere poslabšujejo in da nas ogrožajo predvsem vnosi, tudi s Hrvaške. Odločitev bo treba sprejeti, preden se začne šola. Kakšna bo, je vedno strokovna in tudi politična odločitev. Ne bi je pa želel vnaprej napovedovati," je glede razmišljanj o uvedbi karantene za vstop iz Hrvaške dejal Gantar.

Dati čas, da se lahko tudi brez karantene vrnejo v državo

Minister meni, da bi bilo smiselno uvesti karanteno za slovenske turiste, ki se bodo vračali s Hrvaške, a jim je vseeno prej treba dati na voljo nekaj dni časa, da se lahko tudi brez karantene vrnejo v državo. "Mislim, da bi bilo čisto tehnično težko izvedljivo, če bi rekli, da je od zdaj naprej karantena za vse. To bi pomenilo več deset tisoč ljudi v karanteni, kar je nemogoče izvesti," je povedal.

Ob tem je pozval ljudi, ki se vračajo s Hrvaške, naj, če le imajo možnost, nekaj dni ostanejo izolirani, da ne bi ob morebitni okužbi virus nenadzorovano širili naprej. "Še posebej to mora veljati za zdravstvene delavce in vse, ki delajo v domovih za starejše občane," je izpostavil.

Minister odsvetuje dopustovanje na Hrvaškem

Ob tem pa državljanom odsvetuje dopustovanje na Hrvaškem, saj imajo v tej državi težavo z epidemijo. "Izpostavljanje je v tem primeru dejansko neodgovorno, ogrožamo sebe in naše bližnje - sodelavce, svojce," je povedal zdravstveni minister.

Gantar se je na temo morebitne uvedbe karantene popoldne sestal s predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje in svetovalne skupine za covid-19, podrobnosti pogovora pa za zdaj niso znane. Vlada bi lahko sicer po nekaterih napovedih o uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam odločala na seji v četrtek, po drugih napovedih pa že prej, v torek.

Na Hrvaškem so sicer v zadnjih 24 urah po opravljenih 990 testih potrdili 85 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je še pred objavo podatkov za državo ocenil, da bo število novih okužb manjše od sto. Pri tem je priznal, da so čez vikend izvedli manj testiranj in da bodo "videli, kakšne bodo številke jutri". Dodal je, da je v tesnem stiku s slovenskim NIJZ in da se Hrvaška ne bo znašla na slovenskem rdečem seznamu, dokler ne bo imela 40 okuženih na 100.000 prebivalcev v štirinajstih dneh.

V Avstriji že strožji ukrepi

V Avstriji zaradi naraščanja okužb medtem od danes veljajo strožji ukrepi ob vračanju potnikov iz Hrvaške, saj naj bi virus v državo prinašali dopustniki z morja. Na cestah s hrvaške obale proti Avstriji je bila zato minuli konec tedna velika gneča. Avstrijski minister za zdravje Rudolf Anschober je pojasnil, da morajo policisti na slovensko-avstrijski meji zdaj ugotavljati, ali se nekdo v Avstrijo vrača iz Slovenije ali Hrvaške, in ta poizvedovanja lahko v nekaterih primerih trajajo zelo dolgo.

V Srbiji in BiH so medtem poročali o manjšem številu okužb. V BiH so v zadnjih 24 urah potrdili 102 okužbi. V prestolnici Sarajevo, žarišču epidemije, niso potrdili niti enega primera. Je pa zaradi covida-19 v državi umrlo sedem bolnikov. V Srbiji pa so v zadnjih 24 urah potrdili sto novih okužb, kar je najmanj v enem dnevu od 22. junija. Umrli so še trije bolniki s covidom-19.

Številke rastejo

Število smrtnih žrtev zaradi covida-19 je medtem v ZDA v nedeljo zvečer preseglo 170.000, skupno pa so potrdili več kot 5,4 milijona okužb. Predsednik ZDA Donald Trump je medtem v svojo delovno skupino za pandemijo imenoval zdravnika, s katerim imata enake poglede na pandemijo. V Indiji je medtem covid-19 zahteval že 50.000 življenj, v zadnjem dnevu več kot 900. Doslej so v tej državi, ki je po številu okužb na tretjem mestu za ZDA in Brazilijo, potrdili 2,6 milijona okužb.

O porastu okužb poročajo tudi iz Južne Koreje, kjer so za več tisoč članov protestantske cerkve, ki je povezana z izbruhom novega koronavirusa v Seulu, odredile karanteno, konservativnega vodjo cerkve, ki naj bi bil sam okužen, pa obtožile oviranja ukrepov za zajezitev izbruha. Samo danes so iz države poročali o 197 novih okužbah.

Zaradi ponovnih lokalnih okužb z novim koronavirusom po kar 102 dneh pa je premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern preložila parlamentarne volitve z 19. septembra na 17. oktober.

Pri nas epidemiološka slika razmeroma ugodna

V Sloveniji je epidemiološka slika za zdaj še relativno ugodna, čeprav se število okužb v zadnjih dneh povečuje. V nedeljo so v Sloveniji opravili 393 testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 13, je vlada sporočila na Twitterju. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, se pa v bolnišnicah zdravi 19 tovrstnih bolnikov, trije potrebujejo intenzivno zdravljenje, iz bolnišnice niso odpustili nobenega.

Skupaj je bilo doslej potrjenih 2429 okužb z novim koronavirusom, umrlo je skupaj 129 bolnikov s covidom-19. Po podatkih Sledilnika za Covid-19 je trenutno v državi aktivno okuženih 248 ljudi.

Aplikacija že na voljo

Slovenija bo skušala okužbe omejevati tudi s posebno aplikacijo #OstaniZdrav. Aplikacija je danes uspešno prestala preverjanja in je že na voljo v spletni trgovini GooglePlay, je prek Twitterja sporočil minister za javno upravo Boštjan Koritnik.

Minister je objavil tudi povezavo, kjer si uporabniki mobilnih telefonov z operacijskim sistemom Android lahko brezplačno naložijo aplikacijo.

Več bo minister pojasnil na jutrišnji novinarski konferenci, vladni govorec Jelko Kacin pa je pred dobrim tednom napovedal, da bo za naprave z iOS operacijskim sistemom aplikacija predvidoma na voljo do konca avgusta.

M. K.; STA