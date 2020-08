Občina Krško za malo gospodarstvo letos 135.000 €

18.8.2020 | 11:10

Krško - V Krškem so te dni objavili javni razpis, prek katerega bodo za pospešek razvoja malega gospodarstva v občini letos skupaj namenili 135.000 evrov nepovratnega denarja. Upravičenci do omenjene podpore so mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki. Rok za oddajo vlog poteče 15. septembra.

S krške občine so sporočili, da je omenjena podpora namenjena subvencioniranju nematerialnih in naložb v nakup nove opreme, svetovalnih storitev za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, za promocijo izdelkov in storitev na sejmih ter razstavah, za dodatna izobraževanja in podobno.

Upravičenci do podpore, ki bo dodeljena po pravilu "de minimis", morajo izpolnjevati pogoje skladno z zakonodajo o gospodarskih družbah. Sedež morajo imeti v Občini Krško. Za podporo lahko zaprosijo tudi strokovna društva in združenja na področju podjetništva s sedežem dejavnosti na območju občine.

Do omenjenih sredstev so upravičena tudi podjetja s sedežem dejavnosti zunaj Občine Krško in sicer pod pogojem, da imajo v krški občini poslovno enoto, da sta v tej redno oz. za nedoločen čas zaposleni najmanj dve tretjini delavcev s stalnim prebivališčem v Občini Krško in da gre za naložbo na njenem območju.

Če ima podjetje sedež dejavnosti zunaj občine, lahko poda vlogo le za ukrepe, ki se nanašajo na poslovne enote v Občini Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na občinski spletni strani ali med uradnimi urami na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti.

Na krški občini so še dodali, da so za omenjeno podporo lani razpisali enak znesek, s tem, da so glede na pogoje in merila javnega razpisa imeli nekaj več kot 148.000 evrov upravičenih stroškov. To tudi pomeni, "da so morali pri nekaterih ukrepih v sklopu razpisa sorazmerno zmanjšati sredstva prejemnikom" in sicer za nekaj več kot 18.000 evrov.

Na lanski razpis je sicer prispelo 72 vlog.

Pravilo "de minimis" po tolmačenju krške občine določa, da skupni znesek pomoči, dodeljene določenemu podjetju, ne sme presegati znesek 200.000 evrov v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz državnih, občinskih ali evropskih virov.

M. K.