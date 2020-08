Jernejevo bodo praznovali, le zaradi korone malo drugače

18.8.2020 | 08:00

O dogajanju za Jernejevo 2020 je spregovoril župan Jože Simončič (na desni), direktor občinske uprave Samo Hudoklin pa je predstavil glavne naložbe občine.

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja so včeraj na novinarski konferenci povedali, da bodo občinski praznik, imenovan Jernejevo, kljub posebnim razmeram zaradi nevarnosti širjenja koronavirusa avgusta praznovali, le malo drugače, kot so bili vajeni do sedaj.

»Bili smo pred dilemo, kaj storiti, kaj nam razmere dovoljujejo. V trenutni situaciji bi bilo verjetno najlažje reči, nič se ne da storiti, praznovanje bomo opustili. Pa vendar menimo, da so prav zdaj še bolj potrebni volja, optimizem, medsebojno druženje. To smo čutili tudi iz pogovorov z občani. Navkljub vsemu je treba živeti, praznovati, se spominjati in bogatiti drug drugega,« je na novinarski konferenci ob začetku Jernejevega dejal prvi mož občine Jože Simončič.

Zato so se v Šentjerneju prilagodili razmeram in poiskali nov koncept. Občinsko praznovanje, ki je včasih trajalo po tri tedne, so skrčili, prireditve bodo v glavnem potekale na prostem (v primeru slabega vremena bodo odpadle), dogajanje so razpršili po vsej občini in ne bo več pretežno v občinskem središču, ampak v desetih krajih. Le slavnostna seja občinskega sveta, na kateri bodo najzaslužnejšim podelili občinska priznanja in nagrado, bo ta petek bo potekala v Kulturnem centru Primoža Trubarja.

Dogodki (našli jih boste v napovedniku prireditev in spodaj v priponki) bodo krajše enourne prireditve, na njih ne bo kulinarike in pogostitve, praznik pa se ne bo kot običajno zaključil 24. avgusta, na god sv. Jerneja, temveč bo trajal vse do konca meseca, torej do konca počitnic.

»Praznovali bomo torej na nov, drugačen način,« razlaga župan Simončič in pove, da so dogajanje pripravili skupaj z gasilskimi, turističnimi društvi, idr.

Jernejeve povorke ne bo, bo pa Kreslin, Saša Pavček, Gregor Čušin…

Jernejeve povorke letos razumljivo ne bo, petelin Jernej pa bo gotovo popestril kak dogodek.

Zaradi koronavirusa tokrat odpadejo vse športne prireditve (atletski miting, Jernejev kolesarski maraton….), ravno tako ne bo zelo obiskane Jernejeve povorke.

A vendar se bo od jutri pa do 29. avgusta zvrstilo veliko dogodkov, v goste so povabili znane glasbenike in igralce (Vlado Kreslin in Mali bogovi, Saša Pavček, Jure Ivanušič, Gregor Čušin, Mojca Partljič), za glasbene vložke bodo poskrbeli v glavnem glasbeniki iz šentjernejske doline. Po dolgih letih v času občinskega praznika poteka tudi nekoč tradicionalna likovna kolonija v sodelovanju s slikarko Jožico Medle.

V času Jernejevega bodo namenu predali tudi pomembne pridobitve za občino: novo križišče v Maharovcu, prenovljeno cesto v Dolenjem Vrhpolju, ter nov plinovod in prenovljen vodovod na odseku Dobrava - Šentjernej, o čemer je na novinarski konferenci več povedal direktor občinske uprave Samo Hudoklin. Predstavil je tudi ostale naložbe od lanskega do letošnjega Jernejevega ter spregovoril o načrtih.

»Upamo na dober odziv ljudi, ki pa jih obenem pozivam, da se držijo vseh ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa, da upoštevajo varnostno razdaljo, itd. Če pa niso zdravi, naj seveda ostanejo doma,« še pravi župan Jože Simončič.

Beedilo in foto: L. Markelj