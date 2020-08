Veter podiral drevesa, razkril streho

Močan veter je včeraj popoldne delal škodo po občini Šentrupert, predvsem v naselju Rakovnik. Tam je najprej cesti podrto drevo oviralo promet, ki ga je odstranil dežurni delavec cestnega podjetja.

Malo kasneje je na železniško progo padla smreka. To so odstranili dežurni delavci Slovenskih železnic.

Dobrih petnajst minut pred 19. uro pa je močan veter razkril streho hiše. Gasilci PGD Šentrupert so s strešniki prekrili okoli dva kvadratna metra strehe.

Ob 18.19 je v Prelesju močan veter razkril streho hiše in kozolca. Gasilci PGD Šentrupert so s strešniki prekrili okoli deset kvadratnih metrov strehe.

Del ostrešja hleva pa je močan veter razkril v Bistrici ob 18.25. Znova so bili na delu šentrupertski gasilci, ki so s strešniki prekrili okoli kvadratni meter strehe.

Veje in drevesi zagozdeni ob mostu

Gasilci PGD Vavta vas so pri Lokah v občini Straža malo pred 18. uro odstranili vejevje in dve drevesi, ki so bila zagozdena ob stebrih lesenega mostu čez reko Krko.

Neurje v občini Sevnica

Neurje je okoli 18. ure zajelo tudi občino Sevnica zajelo neurje. Gasilci PGD Sevnica so posredovali na Glavnem trgu v Sevnici, kjer so pri stavbi občine Sevnica odmašili jašek za meteorno vodo. Na cesti Mokronog–Boštanj v naselju Laze pri Boštanju, je podrto drevo oviralo promet, drevo je razrezal in odstranil dežurni delavec CGP Sevnica. Na Drožanjski cesti v Sevnici je podrto drevo oviralo promet, drevo je odstranil dežurni delavec Komunale Sevnica. Na Kvedrovi cesti v Sevnici je podrlo semafor, ki so ga odstranili dežurni vzdrževalci.

Vozilo obstalo na brežini

Ob 19.34 se je v Artu osebno vozilo zaletelo v obcestno tablo in obstalo na brežini. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo, preprečili iztek motornih tekočin in s tehničnim posegom razrezali obcestno tablo, da so lahko vozilo izvlekli na cestišče. Do prihoda reševalcev so skrbeli za poškodovanega, nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa in zagotovili razsvetljavo. Reševalci NMP Sevnica so voznika ustrezno oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Padel motorist

Na cesti Črnomelj—Vinica pri Stari lipi je včeraj dopoldne ob 10.19 padel motorist. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so ga oskrbeli na kraju in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovanca in posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.

Dve topovski granati

Pri urejanju brežine reke Kolpe na kopališču Metlika so včeraj popoldne delavci našli dve neznani eksplozivni sredstvi. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta dve topovski granati, kalibra 75mm, Italijanske izdelave ostanek II svetovne vojne zavarovala in do uničenja varno uskladiščila.

