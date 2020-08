Umrl častni občan Slavko Gliha

18.8.2020 | 10:15

Žužemberk - Za vedno se včeraj je poslovil častni občan Občine Žužemberk Slavko Gliha, ki je naziv častnega občana prejel leta 2005.

Kot piše na spletni strani občine, se je rodil 7. marca 1940 v Žužemberku. »Kot rojeni Žužemberčan je poznal in se zavedal pomena kulturne dediščine in gradu za ohranitev identitete trga, Žužemberka in Suhe krajine. S svojim dolgoletnim in prizadevnim delom v Ljubljani je pomagal rojakom ter bil eden izmed pobudnikov za ponovno obnovo gradu Žužemberk. Z ustanovitvijo odbora so se začela prenovitvena dela na gradu, ki je tako postal osrednji turistični in kulturni center v dolini zgornje Krke in Občine Žužemberk,« so zapisali.

Ni bil aktiven samo pri delu odbora za obnovo gradu, svojo ljubezen do domačega kraja je izkazoval tudi z vestnim in požrtvovalnim delom v vinogradu in vinogradniškem društvu ter kot prvi pridobil naziv ambasador zweigelta.

»V svoji bogati karieri je veliko storil za razvoj kmetijstva, saj je bil eden najuglednejših slovenskih agrarnih ekonomistov. Kmetijski inštitut Slovenije je uspešno vodil vse do svoje upokojitve. Leta 1998 je prejel častni znak svobode Republike Slovenije za zasluge v korist kmetijskega razvoja, za dolgoletno uspešno vodenje kmetijskega inštituta in za prispevek k ohranjanju kulturne dediščine,« so še zapisali na spletni strani občine.

Pred desetimi leti je izdal avtobiografijo Moja pota, v kateri je zanimivo opisal svoja otroška leta, družino, čas šolanja, službovanja in tudi tretjega življenjskega obdobja.

