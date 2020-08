Pil, potem pa trčil v prometno signalizacijo

18.8.2020 | 11:40

Sevniški policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči na Blanci. Ugotovili so, da je 61-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometno signalizacijo. Povzročitelj, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,61 miligramov alkohola. Policisti bodo o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdoložilnim predlogom seznanili sodišče.

Dvakrat v enem dnevu

Policisti so med kontrolo prometa v Zagradu pri Otočcu ustavili voznika osebnega avtomobila BMW X5. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik vozi avtomobil kljub prepovedi nadaljnje vožnje, ki so mu jo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli v popoldanskih urah. BMW so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Ni mu uspelo

Na Trški Gori je neznanec poskusil vlomiti v dve zidanici. V notranjost objektov ni uspel priti, nastala je le premoženjska škoda zaradi poškodbe okna in vrat.

Skrivali so se na podvozju

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Bosne in Hercegovine. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so na podvozju našli državljana Tunizije, ki se je poskušal izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujec je bil zaradi slabega zdravstvena stanja odpeljan v bolnišnico, kjer so ga oskrbeli, kasneje pa so ga policisti predali hrvaškim varnostnim organom.

Na podvozju tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak so našli še dva državljana Libije, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli. Predali so ju hrvaškim policistom.

Prijeli 63 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Radencev, Učakovcev (PP Črnomelj), Biča. Gorenje Nemške vasi (PP Trebnje), Velikega Cerovca (PP Novo mesto) in Podbočja (PP Krško) izsledili in prijeli 63 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 46 državljani Pakistana, devetimi državljani Bangladeša, petimi državljani Alžirije in tremi državljani Afganistana še niso zaključeni.

