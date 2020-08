27 novih okužb; dve v NM in Grosupljem, ena v Šmarjeških Toplicah in Trebnjem

18.8.2020 | 11:50

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 1143 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 27 testov je bilo pozitivnih. Noben bolnik s covidom-19 ni umrl, 16 jih potrebuje bolnišnično oskrbo, od tega trije intenzivno zdravljenje, iz bolnišnic pa so odpustili tri bolnike.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno aktivno okuženih 266 ljudi. V ponedeljek so potrdili okužbo pri enem od zdravstvenih delavcev, medtem ko med oskrbovanci ali zaposlenimi v domovih za starejše občane ni bilo potrjenih okužb.

Sicer pa so bili včerajšnji pozitivni primeri razpršeni glede na občine. Potrdili so jih v 21 občinah - tri okužbe v Ljubljani, po dve v občinah Celje, Grosuplje, Novo mesto in Kidričevo ter po eno v občinah Kranj, Polzela, Slovenj Gradec, Maribor, Nova Gorica, Lendava, Pesnica, Postojna, Škofljica, Šmarješke Toplice, Kuzma, Ptuj, Rečica ob Savinji, Slovenska Bistrica, Trebnje in Velike Lašče.

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 2456 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

M. Ž.