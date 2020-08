Umrl je mag. Stanislav Lukšič - Luka

18.8.2020 | 14:15

Foto: arhiv Adrie Mobil

Novo mesto - Včeraj so se na šmihelskem pokopališču poslovili od nekdanjega namestnika generalne direktorice Adrie Mobil, razvojnika in inovatorja, mag. Stanislava Lukšiča – Luke, katerega skoraj 45-letna dediščina bo za vedno zapisana v zgodovino uspešne razvojne poti blagovne znamke Adria, so sporočili iz podjetja.

Začetki njegove poklicne poti se že od samih začetkov prepletajo z Adriino zgodbo - leta 1967 je kot takratni inženir pripravnik že sodeloval pri razvoju in nastanku prve Adriine prikolice, v nadaljevanju kariere pa je zasnoval mnoge nove generacije Adriinih počitniških vozil.

Kot vodja razvojnega oddelka je Luka s svojim izjemnim tehničnim znanjem in strokovnostjo prispeval pomemben delež k razvoju prvega avtodoma, ki je v začetku 80. let prejšnjega stoletja nastal v Novem mestu, takrat še pod blagovno znamko Adriatik. Za povsem nov izdelek pa ni prispeval le tehničnih risb in detajlov, pač pa je zanj skoval danes že uveljavljeno in splošno sprejeto ime – avtodom.

Več let je poučeval na Fakulteti za strojništvo kot visokošolski učitelj. Leta 2006 je prejel nagrado Mestne občine Novo mesto za življenjsko delo na področju raziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Napisal je tri knjige, ki vsaka na svoj način opisuje njegovo povezanost in navezanost na Adrio – monografijo Moja zgodba je Adria, pesniško zbirko Adria, ljubezen moja, ter potopis V gibanju z Adrio.

Konec leta 2009 se je upokojil in ves čas ostal povezan z Adrio. Bil je prvi predsednik Društva upokojencev družbe, pisec člankov v časopisu družbe Adriaš.si, udeleženec vseh Adriinih dogodkov, še sporočajo iz njegovega podjetja.

M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 1d nazaj 6 (6) (0) (6)(0) Oceni Franci D Takih ljudi v Sloveniji premoremo kar nekaj, vredni so omembe in spoštovanja! 9h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Azrael MCMLXXXII Lepi spomini z morja v adriini prikolici v 80 s in pozneje , smo mu lahko vsi hvaležni ! 6h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni pejpr Luka, zaradi tvojega skromnega značaja nisi nikoli izstopal, kolikor si si zaslužil. Bil si veliko več, za kar si se imel. Počivaj v miru. Preglej samo prijavljene komentatorje