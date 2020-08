FOTO: Policisti pozorni tudi na prepočasna vozila; ste že kdaj obtičali v koloni do Vahte?

18.8.2020 | 16:40

Foto: PU Novo mesto

Na našem območju je cesta, ki povezuje Novo mesto in Metliko (G2-105), predvsem v času turistične sezone ena najbolj obremenjenih prometnic. V običajni prometni tok osebnih in tovornih vozil se poleti vključijo tudi vozniki avtodomov, vozil s pripetimi počitniškimi prikolicami, več je motoristov, kolesarjev, zaradi različnih opravil v kmetijstvu pa tudi kmetijskih traktorjev z različnimi priključki. Raznovrstnost udeležencev v prometu in gostota prometa zaradi različnih hitrosti vožnje pomeni večje tveganje za nastanek prometnih nesreč, opozarjajo na Policijski upravi Novo mesto.. Počasna vožnja namreč vpliva na ravnanja drugih voznikov, ki to vozilo dohitijo in ga poskušajo prehiteti. Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Voznik vozila, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo. Globa za omenjeno kršitev znaša 120 evrov.

Policisti PU Novo mesto pri nadzoru in kontroli prometa ugotavljajo, kot sporočajo, tudi prepočasno vožnjo. Na cesti Novo mesto - Metlika so v zadnjem obdobju ustavili in opozorili več voznikov tovornih vozil, za katerimi se je zaradi počasne vožnje nabrala daljša kolona vozil. Kar nekaj voznikov so opozorili zaradi nepravilnosti pri prevozu tovora in ugotavljali druge kršitve cestno prometnih predpisov. Seveda pa so z veseljem, kot pravijo, pomagali tudi turistom, ki so jih prosili za nasvet.

''Voznike tovornih vozil in drugih počasnih vozil pozivamo k odgovornemu ravnanju. Krajša ustavitev na primernem mestu jim ne bo vzela veliko časa, gotovo pa bo to pripomoglo k boljši varnosti v prometu,'' še dodajajo na PU Novo mesto.

