Spet nesreča v gozdu - s helikopterjem v UKC

18.8.2020 | 18:40

Simbolna fotografija (Profimedia)

Danes ob 9.22 se je v gozdu pri naselju Zapudje, občina Črnomelj, zgodila delovna nesreča. Pri podiranju dreves je drevo poškodovalo nogo moškega. Gasilci PGD Zapudje in reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga prenesli iz gozda do vasi Zapudje. Ekipa Enote helikopterske nujne medicinske pomoči je s helikopterjem Slovenske vojske prevzela poškodovanega in ga odpeljala v UKC Ljubljana. Gasilci PGD Zapudje so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

V trčenju v Metliki trije ranjeni

Ob 13.52 sta na ulici Cesta Bratstva in enotnosti v Metliki trčili dve osebni vozili. V nesreči so bile poškodovane tri osebe, ki so jih na kraju oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika in jih odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovalni kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, usmerjali promet in posuli razlite motorne tekočine. Cestišče so oprali gasilci PGD Metlika. Na kraju dogodka je bil tudi dežurni delavec cestnega podjetja, ki je postavil opozorilne table.

Poplavljena garaža in klet

Ob 14.48 uri so gasilci PGD Boštanj v kraju Mrtovec, Občina Sevnica, zavarovali poplavljeno garažo in klet skupne velikosti 100 kvadratnih metrov, s poplavnimi vrečami preprečili in preusmerili vdor vode. Iz prostorov so odstranili predmete in ročno z metlami odstranili vodo iz prostorov.

M. K.