Urejajo večnamenske domove in mrliške vežice

19.8.2020 | 08:15

Objekt Clann (foto: arhiv)

Občina Sevnica proračunska sredstva redno vlaga v vzdrževanje in urejanje javnih objektov, sporočajo iz občinske uprave. Tako so letos uredili večnamenski dom na Artem, zamenjava strehe z barvanjem napušča je potekala v domu krajanov na Kompolju, zaključena je tudi sanacija ogrevalnega sistema in zamenjava kotla v Kulturnem domu v Krmelju.

Preuredili so sanitarije v mrliški vežici v Gabrijelah. Barvanje napušča, oken, vrat in fasade je potekalo na mrliški vežici Šentjur na Polju, kjer so tudi preplastili okolico. Zunanja vzdrževalna dela, med njimi ureditev strehe, vetrolova, fasade, sanitarij in ureditev okolice, bodo do septembra zaključena v poslovilni vežici na Studencu, sporočajo iz občine.

Za objekt Clann v Loki pri Zidanem Mostu, ki je namenjen skladiščenju in arhiviranju, pa je bila zagotovljena požarna voda.

M. K.