Marjan Gazvoda stotič daroval kri

19.8.2020 | 09:50

Jubilant Marjan Gazvoda (Foto: OZ RKS Novo mesto)

Marjanu so včeraj čestitale in mu zaželele še veliko zdravja (z leve) predstavnica CTD zdravnica Mojca Šimc, predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular in Mateja Šlajkovec, sodelavka za krvodajalstvo pri OZ RKS Novo mesto.

Novo mesto - Na Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto je Marjan Gazvoda iz KORK Mali Slatnik stotič daroval kri. S tem humanim dejanjem je začel pri 21 letih, je sporočila Mateja Šlajkovec, sodelavka za krvodajalstvo pri novomeškem območnem združenju Rdečega križa.

Zaposlen je v novomeški Krki, kjer že vrsto let podpirajo krvodajalstvo, pogreša pa čase, ko so krvodajalci dobili prosta dva dni in si je lahko tako podaljšal kakšen konec tedna. Čez dobro leto bo dopolnil pogoje za upokojitev in pravi, da bi rad še delal, doma pa si bo moral poleg vinograda, vrta in sadovnjaka najti še kakšno dodatno aktivnost, ker ne zna biti pri miru.

»Če mu bo zdravje še naprej služilo, kar verjamemo, da bo, mu bomo prav gotovo čestitali še za kakšen krvodajalski jubilej,« je še dodala Šlajkovčeva, ki mu je skupaj s predsednico OZ RKS Novo mesto Vesno Dular in predstavnico Centru za transfuzijsko dejavnost Novo mesto zdravnico Mojco Šimc čestitala in zaželela še veliko zdravja.

M. Ž.