Otroke na delavnicah poučujejo o mikrobih, higieni, telesu …

19.8.2020 | 09:10

Zala Štamcar s knjigo v rokah med otroci na eni od delavnic.

Škocjan - V Škocjanu je v tem mesecu ponovno pravljično in ustvarjalno. Krajevna knjižnica Škocjan že nekaj let zapored v avgustu organizira brezplačne bralno ustvarjalne delavnice v senci Metelkovine, letos pod skupnim in zelo aktualnim naslovom Od glave do peta in 2 metra naokrog: o mikrobih, higieni in človeškem telesu.

"Družimo se vsak torek med 9. uro in 12. uro na zelenici za knjižnico, na letu 2020 primerni razdalji, a kljub temu nasmejani in dobre volje. Veseli smo, da pri izvedbi teh delavnic že tretje leto sodelujemo z Večgeneracijskim centrom Skupaj in njihovo izvajalko Nino Kolar, s katero sva se odlično ujeli in sva krasen ustvarjalni tim," pravi vodja škocjanske krajevne knjižnice Zala Štamcar.

Do konca tedna bodo izvedli tri delavnice, katerih bodo spoznavali gomazeč in preteč svet mikrobov, odkrivali, kaj vse nam štrli iz telesa in za kaj to uporabljamo, ter ugotavljali, kako neki po osvežujoči kopeli ohraniti čiste noge na blatnem rečnem bregu. V ustvarjalnem delu udeleženci izdelujejo različne izdelke iz recikliranih materialov, ki jih potem lahko odnesejo domov.

Nina Kolar, ki se tudi profesionalno ukvarja z izdelavo nakita, za vsako delavnico pripravi material in smernice, kaj bodo izdelovali, nato pa otroke prepusti njihovi domišljiji in ustvarjalnosti. "Vedno znova sva prijetno presenečeni, kako neverjetni izdelki pridejo izpod njihovih rok.Trudimo se, da otrokom predstavimo, da je mnogo vsakodnevnih stvari, ki so odpadni produkt sodobnega sveta, kot so npr. rolice wc papirja, slamice ipd., lahko zelo uporaben predmet za ponovno uporabo. Tako smo izdelovali zapestnice, marionetne lutke in pravljične gradove," pripoveduje Štamcarjeva.

Na zadnji delavnici, 25. avgusta, bodo govorili o mentalni higieni, ki je prav tako izjemno pomembna, pa se tega marsikdo ne zaveda. Otroke čaka krasna pravljica o Srečku in njegovem posebnem kovčku, kaj bodo ustvarjali, pa naj ostane zavito v tančico pravljične skrivnosti.

L. M., foto: Krajevna knjižnica Škocjan

