Konjske dirke v Šentjerneju - Stoletnico kluba počastili kar z dvema zmagama

19.8.2020 | 08:10

Šentjernej - V letu, ko Klub za konjski šport Šentjernej praznuje 100 let obstoja in 135 let prirejanja konjskih dirk v Šentjerneju, razmere povezane s pandemijo koronavirusa niso dopuščale, da bi občinski praznik Jernejevo in klubski jubilej počastili, kot so si Šentjernejčani želeli.

A vendarle so se člani Kluba za konjski šport Šentjernej potrudili in v nedeljo pripravili tradicionalne Jernejeve kasaške dirke - seveda ob spoštovanju strogih ukrepov NIJZ. Spremljati je bilo mogoče 6 polnih kasaških dirk, vsaka z devetimi ali desetimi nastopajočimi ter poni dirko, kjer so se znova predstavili najmlajši tekmovalci.

Kot pravi Lana Zrinjanin, so domači tekmovalci kljub poznemu začetku letošnjo sezono začeli zelo dobro in tako do nedelje v Šentjernej prinesli šest zmag. Zaenkrat najbolj izstopajo francoska kobila Elisa Gali iz hleva Jožeta Judeža, petletni Planet iz hleva Alojza Franka, ki je letos v petih nastopih dosegel eno zmago, kar tri druga mesta in eno tretje, vse z zelo dobrimi časi. Po eno zmago so še dosegli Brandy in Vesna Šuštaršič, Rucoea Spritz (IT) in Andrej Simončič ter Los Angeles iz hleva Judež.

V nedeljo so šentjernejski tekmovalci dobro formo potrdili ter klubsko obletnico počastili z dvema zmagama. Tokrat sta slavila Planet in Alojz Franko ter Vesna Šuštaršič in Tamerice (IT).

Na Jernejevih dirkah so se v Klubu za konjski šport Šentjernej tudi poklonili spominu na moža, ki sta s svojim delom vsak na svoj način neizbrisno zaznamovala kasaški šport v Šentjerneju – znanemu rejcu kasaških konj Janezu Košaku iz Hrvaškega Broda in Juriju Levičniku, pobudniku izgradnje šentjernejskega hipodroma.

Kot pravi Zrinjaninova, v klubu upajo, da bodo razmere dopuščale, da še en tekmovalni dan v Šentjerneju pripravijo 25. oktobra.

V priponki celotni rezultati dirk.

