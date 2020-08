V Jelovcu s ceste; petkrat nad sršenja gnezda

19.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 18.29 uri je na cesti Mokronog–Boštanj v Jelovcu, občina Sevnica, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste. Reševalci NMP Sevnica so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli vozilo na cestišče, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter nudili pomoč vlečni službi in policiji.

Uničili jugoslovansko bombo

Ob 12.56 so na Stranski vasi ob Višnjici v občini Ivančna gorica pripadnika NUS Gorenjske in Ljubljanske regije na kraju uničila ročno bombo M35 jugoslovanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.

Gorele smeti

Ob 18.11 so v naselju Kerinovem grm, občina Krško, gorele smeti. Požar so pogasili gasilci PGE Krško.

Petkrat nad sršenja gnezda

Ob 17.34 so v Dobravi ob Krki, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjske hiše. Krški poklicni gasilci so se nato ob 18.40 z enakim namenom odpravili še v ulico Pot na Polšco v Krškem, tam so sršenje gnezdo odstranili iz gospodarskega objekta.

Kar trikrat pa so se nad to nadlogo spravili gasilci PGD Obrežje - ob 19.28 v Mihalovcu ter dobro uro kasneje v Kapelah, kjer so sršenja gnezda odstranili iz stanovanjskih objektov. Malo po deveti pa so gnezdo na Cirniku sneli z gospodarskega objekta.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Cerkelj ob Krki, Dolenje in Gorenje Pirošice, Bušeče vasi, Poštene Vasi, Brvi, Čedma, Kamenc, Izvira, Kraške vasi, Stojanskega Vrha, Vinjega Vrha in Vrhovske vasi, da bo danes med 10. in 15. uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MILIČI, na izvodu TKG ČEZ GLAVNO CESTO.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP ŠRANGA;

- od 8:00 do 14:00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP TREBNJE, na izvodu VINA GORICA OB GLAVNI CESTI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JAVOROVICA.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIGEL 1.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKEMLJEVEC, izvod vas.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava na območju TP Mokronog šola med 8:00 in 12:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Krško Kurirska med 8. in 10.30 uro ter Glake med 12. in 14. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj nizkonapetostni izvod Krakovo (vmesno varovanje RO-MASTNAK) med 8.15 in 14.15 uro ter Podgorje med 8. in 14. uro.

M. K.