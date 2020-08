Krka pripojila Farmo GRS

19.8.2020 | 16:35

Farmacevtska družba Krka je delničarje prek spletnih strani Ljubljanske borze obvestila, da je bila v ponedeljek sodnemu registru predložena pogodba o pripojitvi novomeške družbe Farma GRS, ki razvija farmacevtske in tehnološke izdelke za farmacevtsko proizvodnjo in je npr. v letu 2019 ustvarila skoraj 8,6 milijona evrov prihodkov ter 3,1 milijona evrov dobička.

Večinski lastnik Farme GRS je sicer že od ustanovitve februarja 2011 Krka. Kot spominja časnik Finance, so pripojeno družbo poleg Krke ustanovili še Metronik elementi in sistemi za avtomatiko, Iskra PIO proizvodnja industrijske opreme in Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, a je nazadnje v lastništvu ostal le novomeški farmacevt.

Ker gre za poenostavljeno pripojitev, po zakonu o gospodarskih družbah za veljavnost pogodbe o pripojitvi ni potrebno soglasje skupščine Krkinih delničarjev. Lahko pa delničarji, ki predstavljajo najmanj petino osnovnega kapitala, takšno skupščinsko odločanje v roku meseca dni zahtevajo.

STA; M. K.