Javni razpis za delovno mesto Svetovalec specialist II

19.8.2020 | 09:15

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

Šmihelska cesta 14

8000 Novo mesto

objavlja javni razpis za delovno mesto

SVETOVALEC SPECIALIST II

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Zahtevana izobrazba: - specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali

• visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali

• magistrska izobrazba

Za vse zgoraj navedene velja kot zahtevana izobrazba s področja kmetijstva ali veterine.

(* izraz »prejšnja« je uporabljen v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06),

Zahtevane delovne izkušnje: najmanj štiri leta delovnih izkušenj s področja kmetijstva ali veterine

Zahtevani drugi pogoji, znanja in sposobnosti:

• organizacijske sposobnosti

• osnove računalništva

• vozniški izpit B kategorije

• najmanj osnovno znanje angleškega ali nemškega ali italijanskega ali francoskega jezika

• avtorstvo ali soavtorstvo najmanj treh strokovnih gradiv v zadnjih petih letih (upošteva se tudi objava na spletu)

Opis delovnega mesta: načrtovanje, izvajanje, vodenje in usklajevanje svetovalnega dela na področju živinoreje in travništva. Svetovanje v zvezi s tehnološkim, gospodarskim in okoljevarstvenim področjem opravljanje živinorejske dejavnosti. Izobraževanje in usposabljanje kmetov na področju živinoreje. Priprava strokovnih člankov in prispevkov s področja živinoreje. Sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in strokovnimi ustanovami s področja živinoreje. Svetovanje pri uveljavljanju kmetijske politike s področja živinoreje.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen delovni čas s polnim delovnim časom.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite priporočeno po pošti na naslov: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto. Zadnji rok za prijavo je 27.08.2020.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva objave javnega razpisa.

V. d. direktorja:

Damijan Vrtin

