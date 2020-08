Zaradi lažnega klica na 112 v zapor; sklicuje se na pijanost

19.8.2020 | 14:20

Romsko naselje Šmihel (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Na Okrajnem sodišču Novo mesto so na osem mesecev zapora obsodili Romana Brezarja - zaradi lažnega klica na številko 112, češ, da je brat zabodel mamo in njega in so tako reševalci po nepotrebnem odhiteli v novomeško romsko naselje Šmihel. Kot danes poročajo Slovenske novice, pa so tisto noč, februarja lani, tam naleteli le na vidno pijanega Brezarja, medtem ko sta bila njegova mama in brat v hiši. Ker je Brezar razgrajal, sta ga sredi noči zaklenila ven ...

Da je Roman njihov stalni gost, da jih je že mnogokrat poklical, velikokrat po nepotrebnem, so na sodišču pripovedovali reševalci, in da se s prijavami vseh lažnih klicev sploh niso ukvarjali, saj nimajo časa hoditi po sodiščih ... ''Tako bi bili lahko ves čas tukaj,'' je po poročanju Slovenskih novic dejala zdravnica.

Roman Brezar je prepričan, da ni nič kriv, ker je bil pijan, saj je usodne noči spil štiri litre vina in se ničesar ne spomni ...

Ponudil je, da kazen plača, če je treba (dobiva 400 evrov socialne pomoči), a bo o vsem skupaj torej le moral razmisliti za zapahi ...

M. K.