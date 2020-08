AVDIO: Največja letošnja občinska naložba je šolska

19.8.2020 | 11:00

Gradbišče za šolsko stavbo (vse fotografije: Občina Brežice)

Vrtine

Zaključevanje fasade na telovadnici

Zamenjana okna v telovadnici

Artiče - Šolski kompleks v Artičah je v času šolskih počitnic prizorišče največje naložbe Občine Brežice v letu 2020. Na dveh gradbiščih se izvajajo trije projekti v skupni vrednosti treh milijonov evrov - hkrati potekajo dela gradnje novega vrtca, urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks in celovita energetska obnova telovadnice, sporočajo iz občine. Gradbišči je obiskal župan Ivan Molan in ocenil, da različni izvajalci usklajeno sodelujejo, dela potekajo po načrtiho. Župan je prebivalce v bližini gradbišča in krajane zaprosil za strpnost, saj je ''za uspešno izvedbo te obsežne investicije potrebno tako sodelovanje krajevne skupnosti, krajanov, šole in občine kot izvajalcev.''

Gradnja vrtca

Gradnja vrtca pri OŠ Artiče se je začela junija in bo potekala do novembra 2021. Nov 5-oddelčni vrtec se gradi kot samostojni prizidek južno od obstoječega šolskega kompleksa in bo tlorisno razgiban objekt z igralnicami v pritličju (vsaka v velikosti minimalno 50 m2 in zunanjo teraso 24 m2). Skupaj bo neto tlorisna površina novega vrtca znašala 1.194,41 m2. Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 2,3 milijone evrov, izvajalec je novomeški CGP. V času od začetka gradnje so bila izvedena dela za gradnjo kleti in betonska podlaga, zaključuje se izvedba vrtin.

Energetska sanacija telovadnice

Celovita energetska sanacija telovadnice v vrednosti okoli 416.000 evrov je del projekta javno-zasebnega partnerstva (občina in konzorcij zasebnih partnerjev družbe Petrol in podjetja Plistor). Obsega izolacijo fasade, izolacijo strehe, menjavo stavbnega pohištva - oken, urejanje termostatskih ventilov, sanacijo razsvetljave in prenovo ogrevalnega sistema. Izolacija strehe je že zaključena, okna so zamenjana, razsvetljava urejena, v tem tednu poteka tudi zaključevanje fasade na telovadnici.

Kotlovnica za celoten šolski kompleks

Tretji projekt je urejanje kotlovnice za celoten šolski kompleks. Pogodbena vrednost je 328.000 evrov, dela izvaja podjetje Plistor v partnerstvu z Geotechom. Vzpostavitev kotlovnice za celoten šolski kompleks – za vrtec, šolo in telovadnico, je že začetek adaptacije osnovne šole, ki se bo nadaljevala predvidoma v letu 2022. Vzpostavitev kotlovnice obsega izvedbo geosond in povezav do toplotne črpalke, izvedbo hranilnika ter vzdrževanje in upravljanje sistema v obdobju dveh let od prevzema objekta vrtca.

Bosta pouk in varstvo motena?

Kot je dejala ravnateljica OŠ Artiče Vesna Bogovič, v šoli upajo, da bo sanacija telovadnice zaključena pred začetkom novega šolskega leta, da bo ob šoli samo eno gradbišče, kar bo za izvajanje pouka manj moteče. Zaradi gradbišča novega vrtca, ki bo dejavno do novembra 2021, pa je šola pripravila tudi spremenjeni režim prihoda otrok v šolo, posebej tistih, ki jih v šolo pripeljejo starši. Osnovna šola obvestila redno objavlja na svoji spletni strani.

M. K.

Zvočni zapisi Župan Ivan Molan o treh projektih Župan Ivan Molan o treh projektih