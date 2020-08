FOTO: V kombiju se je gnetlo 42 migrantov

19.8.2020 | 11:45

Znotraj pa 42 migrantov ... (foto: PU Ljubljana)

Ljubljanski policisti so v zadnjem dnevu na območju Podskrajnika, Livolda, Kočevja in Ljubljane prijeli 50 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ob tem so aretirali dva Slovenca in enega Ukrajinca.

Sinoči so ustavili tovorno vozilo znamke Renault master, ki je bilo opremljeno s slovenskimi registrskimi oznakami. Za volanom je sedel 46-letnik, na sovoznikovem sedežu pa mu je družbo delal 50-letnik, oba slovenska državljana. V zadnjem delu kombija se je gnetlo še 42 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Gre za državljane Afganistana, Pakistana, Indije in Nepala, ki jih policisti še obravnavajo. So pa zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo pridržali oba Slovenca, sporočajo iz PU Ljubljana.

Prav tako včeraj v popoldanskem času so policisti v Livoldu ustavili osebno vozilo znamke Mazda, poljskih registrskih oznak. V postopku je bilo ugotovljeno, da je 24 letni voznik, državljan Ukrajine, v vozilu prevažal tri tujce (državljane Afganistana), ki so nezakonito prestopili državno mejo. Ukrajincu je bila zaradi suma kaznivega dejanja prepovedanega prehoda čez državno mejo ali ozemlje države odvzeta prostost.

M. K.