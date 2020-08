Kolesar padel, ker je bil prehiter. Gnal ga je pa alkohol

Sinoči okoli 23.30 so bili policisti obveščeni o padcu kolesarja na Ljubljanski cesti v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 41-letni kolesar zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad kolesom in padel. Lažje poškodbe so mu oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti so še ugotovili, da je kolesar pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka ga je imel 0,77 miligrama (poldrugi promil). Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Dobruški vasi so policisti okoli 18.30 ustavili voznika Ford fieste. 46-letnik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,61 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Eden zamotil, drugi kradel

Na dvorišče stanovanjske hiše v Kobilah na območju PP Krško sta se včeraj dopoldne pripeljala neznanca. Eden je s pogovorom zamotil oškodovanca, drugi pa je izkoristil njegovo nepazljivost, vstopil v stanovanjsko hišo in ukradel denar in bančne kartice. Oškodovanec je šele po njunem odhodu ugotovil, da je okraden. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Vlomili v hišo, zidanico in avto. Delavnica je bila pa odklenjena

NaV Črešnjicah pri Cerkljah je v popoldanskih urah nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in nakit. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 4000 evrov škode.

Na območju Tanče Gore je okoli 18. ure nekdo vlomil v zidanico. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Med 15. 8. in 18. 8. je na Štrekljevcu na območju PP Črnomelj nekdo iz odklenjene delavnice odnesel dve motorni žagi.

V noči na torek pa je v Črmošnjicah nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denar.

Prijeli pet tihotapcev; v enem kombiju kar 48 ljudi

Policisti so okoli polnoči v Črnomlju ustavili kombi avstrijskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Ukrajine v vozilu prevaža 48 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Kriminalisti so odvzeli prostost 44-letnemu državljanu Ukrajine, ki je ''v življenjsko ogrožajočih razmerah'' prevažal tujce, in zasegli kombi. Policisti so 28 državljanov Pakistana in 20 državljanov Bangladeša prepeljali na policijsko postajo, postopki z njimi pa še potekajo.

V Podturnu pri Dolenjskih Toplicah so nekaj po 22. uri ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. 36-letni voznik in 24-letni potnik (oba državljana Slovenije) sta v vozilu prav tako v nehumanih razmerah prevažala 22 državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Osumljencema kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države so odvzeli prostost in ju pridržali. Postopki s tujci še niso zaključeni.

Okoli 17.30 so na območju Gornje Težke Vode ustavili osebna avtomobila Audi in Fiat italijanskih registrskih oznak. 29-letni državljan Afganistana in 44-letni državljan Kube sta v vozilih prevažala devet tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili mejo. Tihotapcema so odvzeli prostost in ju pridržali ter jima zasegli vozila. S kazensko ovadbo ju bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z devetimi državljani Afganistana še potekajo.

Še 148 tujcev

Policisti PU Novo mesto so med 18. 8. od 6. ure do 19. 8. do 6. ure na območju Ručetne vasi, Damlja, Lokev, Starega trga ob Kolpi, Preloke, Učakovcev (PP Črnomelj), Koroške vasi, Vahte (PP Novo mesto) izsledili in prijeli še 148 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 79 državljani Pakistana, 50 državljani Bangladeša, 12 državljani Afganistana in sedmimi državljani Maroka še niso zaključeni.

novejši najprej Komentarji (1) 19m nazaj Oceni miha Zadnjič je zaradi poškodovane ceste padel kolesar in se pri tem poškodoval. Na urgenci je moral povedat, da je padev iz lojtr, ker če bi povedal po resnici bi tvegal, da bi dobil plačilni nalog , ker je povzročil prometno nesrečo. Namreč poškodoval je samega sebe in kolo. Če smo pošteni je 100% povzročitelj nesreče nevzdrževana cesta. Končni rezultat pa bi bil, plačilni nalog poškodovancu, medtem ko cesta pa še vedno ostaja poškodovana in čaka na naslednjo žrtev. Skratka narobe svet, če bi bili normalna družba, bi kolesar prijavil zadevo policiji in ta bi urgirala pri cestnem podjetju da uredijo cesto, hkrati pa bi stekel postopek za odškodnino kolesarju zaradi zanemarjenosti infrastrukture.... Preglej samo prijavljene komentatorje