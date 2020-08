Včeraj 37 okužb - prva v Sodražici, na seznamu pa še več naših občin; jutri Hrvaška ''rdeča'', karantena od petka

19.8.2020 | 13:30

Včeraj so v Sloveniji opravili 1092 testiranj na okužbo z novim koronavirusom, 37 testov je bilo pozitivnih. Umrl ni noben bolnik s covidom-19, jih pa bolnišnično oskrbo potrebuje 17, od tega trije intenzivno zdravljenje. Iz bolnišnic v domačo oskrbo niso odpustili nobenega bolnika.

Skupaj so do zdaj v Sloveniji potrdili 2493 primerov okužb, umrlo pa je 129 bolnikov s covidom-19.

Trenutno je aktivno okuženih 285 ljudi.

Včeraj so 14 okužb potrdili pri posameznikih, starih med 15 in 24 let, sedem v starostni skupini med 25 in 34 let, šest v skupini, starih med 35 in 44 let. V skupini starih med 45 in 54 let so odkrili pet okužb, v skupini starih 55 do 64 pa tri. Ena okužba je bila v skupini starejših od 85 let.

Okužbo z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 22 občinah, največ, po tri, v Ljubljani, Celju, Kranju, Mariboru, Tržiču in Lukovici. Prvo okužbo so zabeležili v Občini Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Občini Sodražica. Po eno okužbo so sicer zabeležili še v občinah Grosuplje, Hrastnik, Koper, Piran, Šenčur, Šmarješke Toplice, Ptuj, Trebnje, Dobrepolje, Dobrna, Dolenjske Toplice, Jesenice, Ljutomer in Zagorje ob Savi. Okužbo so potrdili tudi pri treh tujih državljanih.

Največ aktivno okuženih je v Ljubljani, kjer je trenutno 70 aktivno okuženih, in v Celju, kjer imajo 20 aktivno okuženih.

Vlada bo jutri Hrvaško uvrstila na rdeči seznam, karantena od petka

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je napovedal, da bo vlada v četrtek uvrstila Hrvaško na rdeči seznam držav. Vse, ki bodo od petka naprej odšli na Hrvaško dopustovati, čaka ob povratku 14-dnevna karantena. Medtem ko bodo tisti, ki trenutno dopustujejo na Hrvaškem, imeli na voljo vsaj do konca vikenda, da se brez karantene vrnejo domov.

"Dejstvo je, da se razmere na Hrvaškem dramatično slabšajo. Podatki o okuženih govorijo o tem, da so razmere resnično slabe in se bo Hrvaška sama uvrstila na rdeči seznam," saj bo po vsej verjetnosti imela že danes več kot 40 okuženih z novim koronavirusom na 100.000 prebivalcev, je v izjavi medijem danes na Brdu pri Kranju povedal Kacin.

Vlada bo Hrvaško na rdeči seznam uvrstila na četrtkovi popoldanski seji. "Razmere so tako slabe, da nam ne ostane nič drugega, kot da državljane pozovemo, naj se čim prej vrnejo iz nevarne države. Ne glede na to, kakšne aranžmaje tam imajo. Stvari se hitro slabšajo in bodo še veliko slabše," je opozoril.

Po njegovih besedah "bo vlada prisiljena uvesti karanteno", odločitev o uvrstitvi Hrvaške na rdečih seznam držav pa bo v uradnem listu objavljena že v četrtek. "Karantena bo začela veljati v petek ob polnoči. Kdor koli bo želel iti na dopust in bo od petka zjutraj odpotoval na hrvaško, mora vedeti, da njega in člane njegove družine čaka karantena ob povratku nazaj," je opozoril.

Slovenski dopustniki, ki so že na Hrvaškem, pa bodo za povratek imeli na voljo cel konec tedna, po potrebi tudi v ponedeljek. "Vlada bo v četrtek presodila, kakšne so razmere, predvsem pa bomo s pomočjo sodelovanja s hrvaško stranjo in dogajanja na mejnih prehodih odločali, do kdaj se ljudje lahko vračajo," je dejal.

STA; M. K.

