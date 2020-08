Vas zanimajo nagrajene arhitekturne rešitve za Novi trg 6? ''Vse je težko zadovoljiti''

19.8.2020 | 15:30

Na ogledu nagrajenih idejnih rešitev v galeriji Kocka. (Foto: M. Ž.)

Zmagovalna rešitev ekipe avtorjev iz biroja Arhitekti Počivašek Petranovič iz Ljubljane. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Litijsko podjetje Trgograd je v galeriji Kocka v Kulturnem centru Janeza Trdine pripravilo razstavo nagrajenih idejnih rešitev dvostopenjskega natečaja za stanovanjsko-poslovni objekt NT6, ki ga namerava zgraditi na Novem trgu ob Seidlovi cesti. Prvo nagrado je, kot smo že poročali, prejela ekipa avtorjev iz biroja Arhitekti Počivašek Petranovič iz Ljubljane.

Kot je ob tem povedal Matija Bevk, predsednik ocenjevalne komisije, oblikovane v okviru Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije, zmagovalni projekt sestavljata dva razmaknjena vila bloka, ki sta povezana v parterju. »S strani Seidlove ceste določata jasno ulično linijo, z druge strani pa sta oblikovno zalomljena in ustvarjata razgibano notranjo fasado. Preko nizkega povezovalnega elementa – parterja objekta je v osrednjem delu ustvarjena zahtevana vizualna povezava do kapiteljske cerkve. Razmik med volumnoma je primerno širok in pomeni tudi smiselno členjenost stavbnih mas v prostoru ulice. Terasna etaža je skladno z urbanističnimi zahtevami umaknjena,« je opisal in dodal, da se vzporedno z objekti oblikuje tudi zunanji prostor, ki predstavlja hibrid parka in trga.

Objekt je zasnovan v osmih etažah. Davorin Počivašek iz zmagovalnega arhitekturnega biroja je pojasnil, da sta od teh dve podzemni garaži, ena javna in druga za stanovalce, v pritličju poslovno-trgovinski prostori, v dveh manjših blokih pa je predvidenih 71 stanovanj, večina orientiranih na jug in zahod v park. »Zunanja ureditev v tem projektu zajema celotno območje, vključno s prostorom pred kulturnim centrom. S sistemom ozelenitve, potmi, trgom, ploščadjo, otroškim igriščem tvori neko zaključeno celoto, pravzaprav neko zunanjo dnevno sobo, ki v služi potrebam kulturnega centra in novega objekta. Pred kulturnim centrom smo zasnovali malo večjo večnamensko ploščad, kjer bodo lahko različne prireditve, koncerti. Pri zunanji ureditvi bomo v čim večji meri ohranjali drevesa in jih tudi še dodali,« je povedal.

Sprememba OPPN do konca leta

Župan Gregor Macedoni je ob tem dejal, da so zelo veseli, da so pred leti za to degradirano območje »pridobili investitorja z vizijo, ki je imel posluh za prostor. Da je znal v tem času prisluhniti tako pobudam mestne občine kot občanom, da ne sledi tistemu, kar tukaj prostorska zakonodaja ta trenutek dopušča, in sicer ogromno zgradbo z veliko nadstropji. Tukaj je danes z načrtovana precej manjša pozidava z ohranjanjem zelenih površin.« Pred začetkom gradnje bo morala novomeška občina sprejeti še spremembe OPPN-ja za to območje, župan je dejal, da to načrtujejo narediti nekje do novega leta.

Andrej Poglajen, lastnik in direktor podjetja Trgograd, je spomnil, da so se v Novem mestu s projektom pojavili že leta 2015 in v tem času naleteli na vrsto težav. »Poskušali smo slediti občini, mestu kot takem in prebivalcem, da bi v čim večji možni meri zadovoljili vse, pa čeprav je vse težko zadovoljiti. Mislim, da je bil izbran najboljši projekt in da ga naredimo v zadovoljstvo vseh, tudi tistih, ki so nasprotovali, da bi tukaj karkoli zraslo.« Dodal je še, da imajo resen namen in željo, da polepšajo ta del mesta, da bi zaživel tako, kot je potrebno.

M. Ž.

