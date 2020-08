Kmalu dom za starejše? Nujen je, lokacij pa kar nekaj

20.8.2020 | 18:10

Jože Simončič: »V Šentjerneju se že dvajset let pogovarja o gradnji doma starejših občanov. Na tem področju želimo zadeve premakniti.«

Šentjernej - Skrb za starejše, katerih število se povečuje, je pomembna naloga, se zaveda novi šentjernejski župan Jože Simončič.

»V Šentjerneju se že dvajset let pogovarja o gradnji doma starejših občanov. Na tem področju želimo zadeve premakniti. Zdaj so v igri ali državna ali zasebna sredstva. Ker vemo, da država menda že kakih dvanajst let ni zgradila novega doma, in vprašanje je, kdaj bo, Šentjernej pa tudi gotovo ne bo prvi na vrsti, je to za nas golob na strehi. Mi pa bolj zaupamo vrabcu v roki,« je slikovit Simončič, ki pove, da se na občini trudijo, da bi pridobili solidnega investitorja, ki bi bil pripravljen investirati v gradnjo ustreznega doma ter potem zagotavljati – skupaj z državo – redno in stabilno poslovanje, ki bo primerno za občane, da cena ne bo predraga.

Senekura se širi v Slovenijo

Kot resen investitor se kaže Senekura, vodilni zasebni upravljavec ustanov za zdravstvene storitve ter oskrbo in zdravstveno nego v Avstriji, ki se je odločil svoje storitve širiti tudi v Sloveniji. Tu je že zgradil štiri domove, tri še gradi. Njihovo vodilo je Blizu ljudem. Ker so izkušnje dobre, zdaj pa se je pokazala priložnost, ker je država razpisala koncesijo za oskrbo starejših občanov, upajo, da jim morda uspe. »Pogovarjali smo se z njimi, pogovori so resni in spodbudni, skupina je izkazala interes, in če bo sklenjen dogovor ter če bo vloga za koncesijo uspešna, bomo v Šentjerneju kmalu lahko pridobili nov dom,« pove župan. Rok za prijavo na omenjeni državni razpis je do konca septembra.

V Šentjerneju od 140 do 150 postelj; lokacij kar nekaj

V Šentjerneju naj bi zgradili sodoben dom z veliko kakovostjo bivanja, prilagojen stanju oskrbovancev, v njem bo na voljo od 140 do 150 postelj, kar naj bi potrebam zadostovalo. Sedaj starejši občani stara leta preživljajo v bližnjih domovih v Novem mestu, Trebnjem, Krškem, Šmarjeti …, seveda pa bi vsi raje bili v domačem kraju. V občini imajo po besedah župana kar nekaj primernih lokacij za dom – lokacija je nujna, saj mora biti sestavni del vloge za razpis. Če bo treba, bodo na tem področju vse potrebno še postorili.

Varianta reševanja novega doma preko tako imenovanega sistema grozda manjših domov, kar je bilo načrtovano doslej, ostaja za reševanje drugih socialnovarstvenih storitev s podporo doma starejših občanov, kot so na primer varstvo na domu, dnevno varstvo ipd., pove Jože Simončič.

Članek je bil objavljen v 32. številki Dolenjskega lista 6. avgusta 2020

L. Markelj