Po skromni lanski letini spet obilnejši pridelek jabolk; Evrosadu letino oklestile pozebe

20.8.2020 | 07:50

Obiranje v Evrosadovih nasadih

Boštjan Kozole (obe fotografiji: arhiv DL)

Krško - Potem ko so lani precej slabše kot leto prej obrodile skoraj vse sadne vrste, je letos spet pričakovati nekaj obilnejšo letino. Jabolk, ki jih v Sloveniji pojemo največ, naj bi sicer po pričakovanjih pridelali za približno tretjino manj kot v povprečnem letu, a glede na spomladansko pozebo so sadjarji kar zadovoljni.

Slovenija ima enkratne pogoje za pridelavo kakovostnih jabolk, so spomnili na kmetijskem ministrstvu in ob tem zapisali, da vsebuje lokalno pridelano jabolko toliko koristnih hranil, ki jih v času virusov naše telo še posebej potrebuje, da bi bilo to res škoda spregledati.

Jabolka so naravni vir sladkorjev, prehranskih vlaknin, pektina, koristnih mikroelementov, vitaminov in rastlinskih fenolov. So tudi bogato skladišče mineralov in za nameček še kako dobrodošel vir različnih antioksidantov, so nanizali.

Evrosad: povpraševanje po lokalno pridelanem sadju že nekaj let narašča

V sodelovanju s pridelovalci na kmetijskem ministrstvu letos prvič v okviru sheme Izbrana kakovost pripravljajo promocijo slovenskega sadja, od katere si sadjarji veliko obetajo. "Promocija bo zajela vse vrste slovenskega sadja, še posebej pa jabolka," je povedal direktor Evrosada Boštjan Kozole, ki trend povpraševanja po lokalno pridelanem sadju opaža že nekaj let, epidemija covida-19 pa ga je še pospešila.

Družba s sedežem v Krškem je največji pridelovalec sadja v Sloveniji. "Zaradi pozebe v marcu in aprilu smo utrpeli tudi več kot 90-odstoten upad pridelka pri breskvah in hruškah, pri jabolkih pa bo pridelka 35 do 40 odstotkov manj," je povedal Kozole.

V skupini Evrosad, ki ima z jablanami zasajenih približno 400 hektarjev površin, si želijo dobro prodajno sezono, da bi lahko vsaj malo popravili lanske izgube. Kot je dodal Kozole, so za letos načrtovali kakšnih 17.000 ton pridelka, po spomladanskih pozebah pa je trenutna ocena 10.500 ton.

Površine, na katerih rastejo jablane v intenzivnih sadovnjakih v Sloveniji, se sicer v zadnjih letih nekoliko zmanjšujejo, prav tako se zmanjšuje število dreves. Pridelek je močno odvisen od vremenskih razmer, v zadnjih desetih letih se je v povprečju gibal okoli 63.600 ton, je razvidno iz podatkov statističnega urada.

V letu 2019 je bila povprečna cena jabolk na slovenskem trgu 57,63 evra za sto kilogramov, med letom pa je nihala vse do 79,48 evra. Po podatkih Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja smo potrošniki kupili nekaj več kot 14.000 ton jabolk, najbolj priljubljene sorte pa so bile zlati delišes, gala, idared, jonagold in fuji.

M. K.; STA