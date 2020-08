Avto ji je 'pobegnil' po pobočju

20.8.2020 | 07:05

Včeraj ob 11.50 uri je v naselju Križ, občina Sevnica, voznici osebno vozilo pobegnilo okoli dvajset metrov po pobočju in se zaustavilo med drevesi. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in s pomočjo vitle izvlekli vozilo nazaj na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Gorelo strnišče

Ob 15.47 je v bližini naselja Kerinov Grm, občina Krško, gorelo v naravnem okolju. Požar, ki je zajel okoli petdeset arov strnišča, so pogasili gasilci PGE Krško. Pomoč gasilcev PGD Veliki Podlog ni bila potrebna.

Pa spet sršeni ...

Ob 19.05 so posredovali gasilci PGD Obrežje na Hrastinski poti v Brežicah, kjer so iz večstanovanjskega objekta odstranili sršenje gnezdo.

Ob 19.35 so v Sremiču, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz dimnika stanovanjske hiše.

Prepovedano zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov

Kostak Krško obvešča uporabnike pitne vode v naseljih Male in Velike Vodenice, Ržišče, Podstrm, Kočarija, Ivanjše in Grič, ki se oskrbujejo iz vodovodnega vira Javorovica (v upravljanju Komunale Novo mesto), da je zaradi zmanjšanja izdatnosti vodnega vira uveden ukrep racionalne rabe pitne vode. Do preklica je prepovedano uporabljati pitno vodo za zalivanje, pranje vozil in polnjenje bazenov. Ukrep ne velja za ostala naselja v občini Kostanjevica na Krki.

Prekuhavanje ni več potrebno

Kostak Krško obvešča uporabnike pitne vode, ki se oskrbujejo iz vodovodnega sistema Ardro pri Raki, da je voda zdravstveno ustrezna in prekuhavanje ni več potrebno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu Otavec;

- od 11:30 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIHELJA VAS na izvodu gasilni dom.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI ČREŠNJEVCU, izvod Zabrezje.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- na območju TP Trščina med 7:00 in 14:00;

- na območju TP Srasle, Žunovec, Zaloka in Novo Zabukovje med 8:00 in 14:00;

- na območju TPe Škrljevo vas, nizkonapetostni izvod Tratar med 8:00 in 14:30.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP VRH PRI LJUBNU, TP MALI PODLJUBEN, VEL. PODLJUBEN, TP MRAŠEVO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLETERJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE PRI ČATEŽU na izvodu GORICE.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica, na območju TP Ložice, Marisove loze, Stranje in Zgornja Blanca med 8. in 13. uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Nuklearno naselje nizkonapetostni izvod Kremen med 8, in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Jelovec med 8. in 10. uro, na območju TP Vitovec med 11. in 14. uro in na območju TP Zagradec nizkonapetostni izvod Zletiče med 8.15 in 14.15 uro.

M. K.