Dolenjski, belokranjski in posavski odbor Desusa za razrešitev Pivčeve

20.8.2020 | 07:40

Aleksandra Pivec (foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana/Novo mesto - Na sejah so se včeraj sešli člani še dveh pokrajinskih odborov DeSUS. Pomurski odbor stranke je predsednici Aleksandri Pivec predlagal odstop, sicer pa glasovanje o nezaupnici. Podobno so tudi v pokrajinskem odboru Dolenjska, Bela krajina in Posavje predlagali glasovanje o razrešitvi Pivčeve na seji sveta DeSUS, kar da omogoča tudi veljavni statut.

Novo mesto: 12 glasov za in en vzdržani

V pokrajinskem odboru Dolenjska, Bela krajina in Posavje (ki je pred časom zahteval tudi izstop Desusa iz vlade) bodo torej izvršnemu odboru, ki bo pripravil dnevni red za svet stranke, predlagali, da se predsednico na seji sveta stranke razreši. Takšen sklep so sprejeli z 12 glasovi za in enim vzdržanim.

To po besedah predsednika odbora Vlada Bezjaka dopušča 16. alinea 16. člena veljavnega statuta, je povedal po včerajšnji seji odbora. Omenjeni člen statuta sicer določa, da lahko svet v obdobju med kongresoma "na podlagi politične ocene delovanja in ravnanja ali izrečene osebne želje posameznikov sklepa o razrešitvah in imenovanju članov organov stranke oz. nosilcev individualnih funkcij". "Noben izredni kongres. To so samo stroški," je pripomnil Bezjak.

Dodal je, da Pivčevi ne zaupajo in ne bi smela več voditi stranke. Opomnil je tudi na javnomnenjske ankete, ki kažejo na znaten padec njene priljubljenosti in tudi priljubljenosti stranke.

Pomurski odbor podobno

Pomurski odbor stranke DeSUS je sprejel sklep, da se predsednici stranke predlaga, da odstopi, če tega ne bo storila, pa predlagajo svetu stranke, da glasuje o nezaupnici, je pojasnil predsednik pomurskega odbora Janez Kardoš. Sklep so po njegovih pojasnilih sprejeli z desetimi glasovi za in dvema proti, v njem pa navedli tudi razloge za svoje stališče, med katerimi so pogosto kršenje statuta stranke, kadrovske zadeve, ki niso potekale v skladu s strankinimi akti, in neorganiziranost stranke, kar vse povzroča nezadovoljstvo med članstvom.

10 pokrajinskih odborov

Stranka DeSUS ima sicer 10 pokrajinskih odborov. Doslej so podporo predsednici izrekli v severnoprimorskem in v koroškem pokrajinskem odboru ter v odborih Podravje in Ptuj-Ormož. Da ne bi smela več voditi stranke, pa so poleg pomurskega in dolenjskega odbora ocenili v južnoprimorskem, celjskem in ljubljanskem odboru. Ni pa še znano, ali se bodo v teh dneh sestali tudi člani gorenjskega pokrajinskega odbora.

Predsednica DeSUS se otepa očitkov o mešanju službenega in zasebnega gostovanja na Krasu in v Izoli, kjer sta jo spremljala tudi sinova. Pivčeva očitke zavrača in tudi ni sledila pozivom k odstopu.

M. K.; STA

