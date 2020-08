Društvo za preučevanje rib: Nov postopek za HE Mokrice neutemeljen

20.8.2020 | 11:20

Andreja Vizjaka so zaradi njegovih potez prijavili protikorupcijski komisiji. (foto: arhiv DL; M. Ž.)

Ljubljana/Mokrice - Potem ko je ministrstvo za okolje in prostor julija začelo postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave za projekt hidroelektrarne (HE) Mokrice, je Društvo za preučevanje rib Slovenije v torek vložilo mnenje in pripombe na postopek. V društvu menijo, da je gradivo neustrezno, prevlada druge javne koristi pa neutemeljena.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v društvu, je gradivo investitorjev v HE Mokrice, na podlagi katerega je ministrstvo sprožilo prvi tovrsten postopek v Sloveniji, nepopolno in neustrezno, saj manjka vrsta relevantnih raziskav, postopkovno nejasno ter v delih neustavno in v nasprotju z zakonodajo EU.

Ob tem so posebej izpostavili, da manjka uradna ugotovitev pristojnega državnega organa, ki je nujna za sprožitev postopka prevlade, s katero je organ po predpisani metodologiji ugotovil, da je z vidika vplivov na okolje gradnja objekta HE neugodno ocenjena.

"Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja za HE Mokrice namreč pri Agenciji RS za okolje še poteka, določeni roki so na pobudo investitorja podaljšani do oktobra letos, hkrati pa se je na ministrstvu za okolje in prostor za isto gradnjo začel postopek prevlade javne koristi, za začetek katerega je nujna končna ugotovitev, kot je končna zavrnitev okoljevarstvenega soglasja," so argumentirali svoje stališče.

Moti jih tudi, ker da v gradivu ni nikjer jasno navedeno, kaj je druga javna korist, sklepati naj bi bilo mogoče le, da gre za proizvodnjo elektrike in zagotovitev protipoplavne zaščite. "Jasna navedba druge javne koristi pa je nujna, saj EU zakonodaja striktno zahteva preveritev in dokaze, da za njeno zagotovitev res ni drugih možnosti, kot je uničenje narave in varovanih območij," so ostri v združenju.

Prepričani so, da v primeru projekta HE Mokrice obstajajo ustreznejše rešitve z manjšimi vplivi na varovana območja.

HE Mokrice bi proizvedla odstotek letne porabe elektrike; res ni alternative?

"Če se upošteva, da bi HE Mokrice v optimalnih pogojih proizvedla približno odstotek letne porabe elektrike v Sloveniji, potem po mnenju društva nikakor ni utemeljeno dokazano, da ni možna alternativa tej proizvodnji," so zatrdili.

Spomnili so še na okoljsko poročilo za nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki navaja, da za zagotovitev protipoplavne zaščite nikakor ni treba graditi HE. "Še več, protipoplavna zaščita brez HE, samo s protipoplavnimi nasipi in razlivnimi površinami, je cenejša, hkrati bi prispevala k izboljšanju ekološkega stanja površinskih in podzemnih voda in biotske raznovrstnosti in s tem k blaženju podnebnih sprememb," so poudarili.

Društvo je izpostavilo še več domnevnih nedoslednosti v dokumentaciji investitorjev v HE Mokrice z brežiškim podjetjem Hidroelektrarne na Spodnji Savi na čelu. Pri tem je spomnilo, da je bil tu, preden je nastopil sedanjo funkcijo, zaposlen tudi minister za okolje in prostor Andrej Vizjak.

"Da skuša zdaj kot minister ta projekt izpeljati, je po mnenju društva nedvoumno - nujno pa je, in tukaj bomo vztrajali, da se prepreči uporaba vseh bližnjic, ki pomenijo veliko tveganje za naravo in so v nasprotju z EU zakonodajo in slovensko ustavo," so zažugali. Vizjaka so zaradi njegovih potez prijavili protikorupcijski komisiji.

STA, M. K.

