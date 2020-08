Odvzela ji je prednost, odbilo jo je še v tretji avto

20.8.2020 | 11:25

Včeraj, nekaj pred 16. uro, se je na Tomšičevi cesti v Kočevju zgodila prometna nesreča, ker je voznica v križišču odvzela prednost drugi voznici. Udeleženko je po trčenju odbilo še v tretje vozilo, ki je stalo v križišču. Pri tem so se povzročiteljica in dva potnika v njenem vozilu lažje telesno poškodovala. Prav tako lažje poškodovana sta bila tudi udeležena voznica in potnik v njenem vozilu. Policisti so povzročiteljici izdali plačilni nalog.

Kolesarka odklonila preizkus alkoholiziranosti

Okoli 14. ure se je v Grosuplju ponesrečila kolesarka, ki je zaradi prevelike hitrosti padla in se lažje poškodovala. V postopku je odklonila preizkus alkoholiziranosti. Policisti so ji izdali plačilni nalog.

Skozi pritlično okno vlomil v hišo

Med 18. 8. in 19. 8. je v Prilozju nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar.

V zadnjem dnevu 25 tujcev

Policisti PU Novo mesto so na območju Vukovcev, Ručetne vasi, Tanče Gore, Gribelj, Brega pri Sinjem vrhu (PP Črnomelj) in Prapreč pri Straži (PP Dolenjske Toplice) izsledili in prijeli 25 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 13 državljani Afganistana, šestimi državljani Alžirije, tremi državljani Pakistana, dvema državljanoma Bangladeša in državljanom Maroka še niso zaključeni.

