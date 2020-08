Trimo Trebnje spet prodan: od Innova Capital k irski skupini Kingspan

Trebnje - Innova Capital je z irskim koncernom Kingspan podpisal pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu, vodilnem evropskem proizvajalcu visokokakovostnih rešitev za fasade in gradbene ovoje. Pogodbeni stranki podrobnosti transakcije ne razkrivata. Za dokončno potrditev dogovora morata pridobiti dovoljenje regulatorja, predvidoma v zadnjem četrtletju 2020. Iz podjetja sporočajo, da ''Trimo tudi v novi lastniški strukturi ohranja samostojnost razvoja in odločanja, svojo korporativno blagovno znamko in izdelčne znamke.''

Leta rasti

Trimo se je v času lastništva družbe Innova Capital, od leta 2016, povečal svoj tržni delež v Evropi na okoli 10% in postal drugi največji proizvajalec panelov z jedrom iz mineralne volne, medtem ko je bil leta 2016 na četrtem mestu. Prihodki Trima so od 2016 dalje rasli, predvsem so rast beležili v zahodni Evropi, ki je v letu 2019 predstavljala kar 35% celotne prodaje, medtem ko je leta 2016 znašala 22%.

Ob racionalizaciji poslovanja, ukinitvi programov jeklenih konstrukcij ter izvajanja montaže fasadnih elementov je Trimo izboljšal svojo dobičkonosnost, sporočajo iz družbe. »Uspešna preobrazba Trima v času lastništva družbe Innova Capital je odličen primer, kako lahko lastnik zasebnega kapitala pomaga pri razvoju slovenskega podjetja na mednarodni ravni. Bil je intenziven in izjemno ustvarjalen čas," pravi Božo Černila, izvršni direktor Trima.

Kaj zdaj?

Trimova strategija je usmerjena k okrepitvi vodilnega položaja na trgu vrhunskih jeklenih fasad. Kot del skupine Kingspan bo Trimu omogočeno, so prepričani, da uresniči svoj potencial v celoti. "Zelo smo zadovoljni, da smo se pridružili skupini Kingspan, vodilni skupini v panogi panelnih ovojev na svetu", komentira Božo Černila. "Veselimo se, da bomo Trimo lahko še naprej razvijali samostojno ter uveljavljali našo blagovno znamko na svetovnem trgu in hkrati imeli možnost da znotraj velike družine Kingspan delimo številne prednosti in koristi."

Sindikat prodajo pričakoval

Predsednik sindikata SKEI Trimo Peter Štrekelj prodajo podjetja komentira: »Ta proces je bil pričakovan, saj so nam ga dosedanji lastniki korektno napovedali že ob nakupu leta 2016. Morebiti je bilo presenečenje le v luči trenutnega dogajanja, s katerim se sooča ves svet. Zadovoljen sem, da novi lastnik spoštuje našo samostojnost in da za zaposlene tako ni pričakovati bistvenih sprememb«.

Predsednica sveta delavcev v Trimu Elena Fink pa dodaja: »Lahko smo ponosni na dosežke zadnjih let, ki nas postavljajo visoko na svetovni lestvici uspešnih podjetij v naši panogi. To potrjuje tudi tako veliko zanimanje za nakup Trima. Zaupanje novih lastnikov, ki se odraža v tem, da ohranjamo pomembne vzvode samostojnega odločanja v Trebnjem, je potrditev odličnega dela vseh zaposlenih v podjetju. Verjamem, da bomo tako visoko stopnjo motivacije v ekipi ohranili tudi v prihodnje«.

O skupini Kingspan

Irsko podjetje, ustanovljeno leta 1965, ima pestro zgodovino. Lastnik Eugene Murtagh je z malim inženirskim poslom začel na dvorišču družinskega lokala. Podjetje je raslo predvsem s prevzemi, globalizacija pa še danes ostaja v središču njihovega razvoja. Kingspan deluje v 70 državah, zaposluje 15.000 ljudi in ima 159 proizvodnih obratov.

