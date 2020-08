V strahu za življenje Jurkoviči iz hiše v Šentjerneju v šotor v Gazice

20.8.2020 | 14:30

Vesna in Bojan Jurkovič z vnučki v šotoru v romskem naselju Gazice.

Koze na Jurkovičevem dvorišču, med avtomobili, perilom… (Foto: arhiv družine Jurkovič)

Kaj bo danes za kosilo?

Šentjernej, Gazice - Verjeli ali ne - koze so krive, da sta se iz največjega romskega naselja v šentjernejski občini, s Trdinove ulice v Šentjerneju, pred nekaj meseci odselila Bojan in Vesna Jurkovič. Zaradi medsosedskega spora z lastniki koz sta v strahu za življenje zbežala v brežiško romsko naselje Gazice, kjer živita njuna hčerka in sin z družinama. Tako sta zidano hišo zamenjala za šotor.

Kot pravita zakonca Jurkovič, sta v Šentjerneju dolgo živela v miru. Vesna pove, da so tu živeli že njeni starši, z Bojanom, ki se je k njim priženil, pa sta si postavila dom in si ustvarila družino. Vsi trije otroci so že šli na svoje, ostala sta sama.

Zapletlo pa se je, ko so sosedovi nabavili veliko živali: od konjev do ovc, zlasti pa veliko koz. Te se pasejo na sosednjem travniku, ki jim ga je dal nek Šentjernejčan v najem. »Travnik je sicer ograjen, a kaj, ko koze kar naprej prihajajo k nam na dvorišče, sprehajajo se med avtomobili, uničujejo stvari, jejo naše rože, skratka to je postalo tako moteče, da sva sosede z ženo opozorila,« pripoveduje Bojan Jurkovič.

A sosedje menda čisto prijaznih opozoril, naj koze privežejo oz. nanje bolje pazijo, da jim ne bodo delale škodo, niso vzeli dobronamerno. Začele so se grožnje s smrtjo.

Kako zadeve komentira romska svetnica iz Šentjerneja Darka Brajdič, tudi stanovalka Trdinove ceste, kaj pravi policija, in več o tem, kako si svojo prihodnost predstavljata Jurkovičeva, si preberite v današnjem Dolenjskem listu.

Besedilo in foto: L. Markelj

