Največ okužb v štirih mesecih; tri v Črnomlju, po ena v Metliki, Novem mestu in na Mirni; obremenitev izjemna

20.8.2020 | 13:40

Podatki Sledilnika za covid-19 kažejo, da smo 43 okužb v enem dnevu nazadnje zabeležili 3. aprila. (foto: covid-19.sledilnik.org)

Včeraj so v Sloveniji opravili 1168 testiranj na okužbo s koronavirusom, 43 brisov je bilo pozitivnih. Gre za največje dnevno število portrjenih primerov okužbe v več kot štirih mesecih, 43 pozitivnih primerov smo po podatkih Sledilnika za covid-19 v Sloveniji namreč nazadnje zabeležili zdaj že "davnega" 3. aprila.

Včeraj ni umrl noben bolnik s covidom-19, jih pa bolnišnično oskrbo potrebuje 17, od tega sta dva na intenzivni negi. Iz bolnišnic so v domačo oskrbo odpustili tri bolnike.

Včeraj so 10 okužb potrdili pri posameznikih, starih med 15 in 24 let, 11 v starostni skupini 25-34 let, sedem v skupini med 35 in 44 let in štiri med 45 in 54 let. Eno okužbo so potrdili med starimi od 55 in 64 let, pet med osebami od 65 in 74 let ter tri v starostni skupini med 75 in 84 let. Po ena okužba je bila potrjena tudi v starostnih skupinah 85 in več let ter od pet do 14 let.

Skupaj so do zdaj v Sloveniji potrdili 2536 primerov okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 129 bolnikov. Trenutno je v državi 313 aktivnih primerov.

Več primerov okužbe so včeraj potrdili v Ljubljani (10), Celju (4), Tržiču (4), Črnomlju (3), Šenturju (3) in Ilirski Bistrici (3), medtem ko so v nekaterih drugih občinah potrdili po en novoodkriti primer okužbe. Med njimi so občine Metlika, Novo mesto in Mirna.

Nuška Čakš Jager: Število raste iz dneva v dan, obremenitev je izjemna

V Sloveniji smo včeraj, kot omenjeno, zabeležili največje število novih primerov okužbe od začetka aprila, kar je bilo, kot kaže, dovolj, da so pred kamere spet stopili strokovnjaki.

O trenutnem epidemiološkem stanju v Sloveniji je na današnji novinarski konferenci spregovorila namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager.

Uvodoma je predstavila včerajšnje številke glede novookuženih. Kot poročamo, smo v Sloveniji včeraj zabeležili 43 pozitivnih primerov, kar se je nazadnje zgodilo 3. aprila. Po navedbah Čakš Jagrove je to za Slovenijo kar velika številka, hkrati pa velika obremenitev za epidemiološko službo. S tem smo tudi presegli mejo 15 primerov okužbe na 100.000 prebivalcev v zadnjih 14 dnevih, kar je zaskrbljujoče. Okužbe so po Sloveniji sicer razpršene, a trenutno krepko vodi Ljubljana, kar je sicer razumljivo. Z natančnimi številkami o uvoženih primerih sicer ni razpolagala, a je pojasnila, da je večina teh vnešenih s Hrvaške. Poudarila je še, da Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) opozarja, da v teh dneh porast beležijo v skoraj vseh evropskih državah, najslabše razmere pa so v Španiji, Franciji in Luksemburgu, pri čemer število novih pozitivnih primerov raste iz dneva v dan.

Državljane je znova prozvala, naj se poskušajo držati zdaj že znanih priporočil, in poudarila, naj ljudje sodelujejo z epidemiološko službo, ko ta pridobiva podatke. Hkrati je pozvala k uporabi aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi #OstaniZdrav, saj s tem pripomorejo, da bi širjenje morda zamejili.

Obvladovanje epidemije

Čakš Jagrova je še dejala, da epidemiologi zadevo zaenkrat še lahko obvladujejo, a se hkrati nenehno pogovarjajo, kako bi lahko stvari še izboljšali. Je pa obremenitev po njenih besedah izjemna, težko pa je odgovoriti na vprašanje, "kdaj ne gre več." Obremenitev bo s prihodom gripe še večja jeseni, zato stroka že zdaj opozarja, da bo za preprečevanje najslabšega scenarija eden najučinkovitejših ukrepov ravno cepljenje proti gripi, kar je potrdila tudi Čakš Jagrova. Ni pa želela napovedovati, kako se bodo številke gibale v naslednjih dneh. "Vse napovedi so nehvaležne," je dejala in dodala, da ljudem svetujejo, naj bodo pozorni, zlasti tistim, ki se vračajo z dopusta. Na vprašanje, če nas zaradi poskoka čakajo še strožji ukrepi, saj je bila država 3. aprila, ko smo nazadnje zabeležili tako veliko dnevno število potrjenih primerov okužbe, praktično zaprta, je odgovorila, da primerjava ni mogoča, saj je situacija danes drugačna, hkrati pa smo se v tem času že veliko naučili. Na epidemiološko situacij vpliva več dejavnikov, neko prelomnico pa je z epidemiološkega vidika težko postaviti, je še pojasnila.

Za konec je povedala še, da poleg velikega števila okužb v zadnjih dnevih beležijo tudi veliko število stikov. Med včerajšnjimi 43 primeri je bilo denimo sedem takih, ki so imeli karanteno že odrejeno, s tem so nekaj žarišč že uspeli zamejiti.

M. K.; STA

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni True Truic https://www.youtube.com/watch?v=poS0A6ri2lc&feature=youtu.be Preglej samo prijavljene komentatorje