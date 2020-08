FOTO: Močan veter razkrival strehe in podrl kozolca

20.8.2020 | 13:15

Veter je uničil del Lukatovega toplarja.

Sunki vetra so bili usodni tudi za kozolec na Steklasovi domačiji.

Šentrupert - Poročali smo, da je močan veter v ponedeljek popoldan delal škodo po šentrupertski občini. Podiral je drevesa, odkrival strehe hiš, med drugim pa je poškodoval tudi Lukatov toplar v Deželi kozolcev.

Ob današnjem obisku se še vidijo posledice ponedeljkovega neurja. Zadnji del Lukatovega toplarja je še vedno na tleh. Močan veter je kar izruval nekaj stebrov in jih prevrnil. Lukatov toplar je eden najstarejših kozolcev v Sloveniji, postavili naj bi ga leta 1795. V Deželo kozolcev so ga pripeljali z bližnjega Trstenika in je edini prekrit s slamo. Širok je šest, dolg devet, visok pa dobrih osem metrov. Njegova posebnost je, da ni zbit skupaj z žeblji, temveč s klini oz. mozniki iz drenovega lesa, ki velja za izjemno zdrav in trden les.

Sunki vetra so bili usodni tudi za kozolec na Steklasovi domačiji v bližnjem Prelesju, ki so ga nameravali prestaviti v Deželo kozolcev. Pod ostanki zrušenega kozolca smo opazili tudi nakladalko, ki jo je uničilo.

Kot povedo domačini, je v ponedeljek najprej nekajkrat močno zagrmelo, potem se je silovito ulilo, med dežjem pa je padala tudi toča. »Vmes pa je nekajkrat tako sunkovito zapihalo. Resda tukaj velikokrat piha, a tako močnih sunkov vetrov ne pomnimo,« še dodajajo občani.

Besedilo in fotografije: R. N.

