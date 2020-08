Tri nova vozila za pomoč na domu

21.8.2020 | 09:00

Direktorica CSD posavje Marina Novak Rabzelj, oskrbovalke, ki bodo vozile nove avtomobile, in župan Ivan Molan

Brežiška občina je Centru za socialno delo Posavje, enota Brežice, podarila tri nove avtomobile, ki jih bodo uporabljale oskrbovalke starejših in invalidnih oseb za storitev »pomoč na domu«. Število teh vsako leto narašča, v zadnjih dveh letih se je podvojilo, in občina vsako leto v proračunu za to nameni več denarja, je dejal župan Ivan Molan. »Vsi si želimo višjega standarda, tudi starejši, ki si želijo čim dlje časa ostati doma, vendar sami zase ne morejo več skrbeti. Prav je, da občina poskrbi za svoje občane, ki potrebujejo pomoč. Še posebej letos se je zaradi koronavirusa pokazalo, kako pomembna je takšna pomoč, starejšim so dostavljali hrano, zdravila in jim tudi drugače pomagali v njihovih stiskah,« pravi župan Molan. Ker so stara vozila iztrošena, se je občina odločila, da vsaj delno obnovi njihov vozni park. Za tri nova vozila so odšteli 25.000 evrov.

Za takšno odločitev občine, ki so jo podprli tudi svetniki, se je zahvalila direktorica CSD Posavje Marina Novak Rabzelj, ki je na kratko predstavila, kako težko delo opravljajo njihove delavke na terenu, pa za to niso dovolj plačane. Na centru so poskrbeli, da imajo vsaj dovolj zaščitne opreme za varno delo. Koordinatorica pomoči na domu Katarina Vodeb je dodala, da nekatere uporabnike obiščejo tudi trikrat na dan, ker potrebujejo jutranjo nego, potem hrano, pa tudi družbo. Na leto oddelajo okrog 9700 ur in prevozijo 113.000 kilometrov.

Storitev »pomoč na domu« se zaradi nakupa treh novih vozil ni podražila, je še izpostavil župan Molan. Celo nasprotno – za 3 odstotke se je pocenila. Vzdrževanje starih vozil je bilo namreč vključeno v ceno uporabnikov, nova vozila pa so kupili s proračunskim denarjem in zdaj bo vzdrževanja manj.

J. K.