V Metliki trčili trije; pri Stavči vasi avto na brežino, v Žužemberku pa trčila avto in motorist

21.8.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.52 so na Črnomaljski cesti v Metliki trčila tri osebna vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Metlika so na kraju oskrbeli štiri lažje poškodovane osebe. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorje, očistili razlite motorne tekočine in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanih.

Ob 18.00 je na cesti v bližini Stavče vasi v občini Žužemberk osebno vozilo zapeljalo iz ceste in obstalo na brežini. Gasilci PGD Dvor so s tehničnim posegom izvlekli in postavili vozilo na cestišče. Poškodovanih ni bilo.

Zvečer ob 21.30 pa sta na Grajskem trgu v Žužemberku trčila osebno vozilo in kolo z motorjem. V prometni nesreči se je motorist poškodoval. Gasilci PGD Žužemberk so mu pomagali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so poškodovanega oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, počistili cestišče in razsvetljevali kraj nesreče.

Ob večstanovanjskem objektu gorela skladovnica drv

Davi ob 2.45 je na Cesti Kozjanskega odreda na Senovem, občina Krško, ob večstanovanjskem objektu gorela skladovnica drv. Požar je še pred prihodom gasilcev z gasilnikom gasil domačin, dokončno pa so ogenj pogasili in skladovnico drv ohladili gasilci PGE Krško in PGD Senovo.

Odstranili sršenje gnezdo

Ob 19.26 so na Kremenu, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odstranili sršenje gnezdo iz stanovanjskega objekta.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČE, TP DOBLIČKA GORA, TP GRIČ PRI DOBLIČAH.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije:

- od 8:00 in 14:30 na območju TP ŠKRLJEVO VAS nizkonapetostni izvod TRATAR;

- od 9:00 in 13:00 na območju TP TRSTENIK nizkonapetostni izvod TRSTENIK ŠKULJ REZI;

- od 8:00 in 11:00 na območju TP DREČJI VRH, ČUŽNJA VAS, BLEČJI VRH, JELŠEVEC, CIKAVA in MIRNA VAS;

- od 12:00 in 14:00 na območju TP ŠTATENBERK, ROJE, TREBELNO in BOGNEČA VAS.

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SELA PRI DOL. TOPLICAH;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROVEC PRI BIRČNI VASI, TP STRANSKA VAS NM, TP BIRČNA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IGLENIK;

- od 9:30 do 10:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZA na izvodu BREZA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Sevnica na območju TP Žabjek nizkonapetostni izvod Žurkov Dol med 8:15 in 13:30 uro, na območju TP Zagradec nizkonapetostni izvod Zletiče med 8:15 in 14:15 uro, na območju TP Zabukovje med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Pecelj nizkonapetostni izvod Krakovo (vmesno varovanje RO-Mastnak) med 8:15 in 14:15 uro in na območju TP Kladje Rožno med 11:30 in 14:00 uro; za področje nadzorništva Brežice pa na območju TP Zakot 3 nizkonapetostni izvod Češljar Kene med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.