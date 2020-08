Rok za dokončanje HE Blanca in Krško konec leta

21.8.2020 | 08:20

HE Brežice (foto: he-ss.si)

Vlada je sprejela novelirana programa izvedbe infrastrukturnih ureditev Hidroelektrarne (HE) Arto Blanca in HE Krško. Novelirana programa opredeljujeta nedokončane infrastrukturne ureditve na območju obeh hidroelektrarn, podaljšujeta terminske plane za dokončanje in zagotavljata dodatna finančna sredstva.

Pri obeh HE je rok za dokončanje 31. december 2022, v letih 2020-2022 pa je za dokončanje ureditev HE Arto Blanca predvidenih okoli 935.000 evrov, za dokončanje ureditev HE Krško pa nekaj manj kot 208.000 evrov.

STA, M. K.