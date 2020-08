Huje poškodovan 19-letni motorist

21.8.2020 | 12:00

Dom PGD Žužemberk (foto: FB)

Okoli pol desetih zvečer se je, kot smo že poročali, sinoči zgodila prometna nesreča v Žužemberku. Po prvih ugotovitvah prometnih policistov naj bi 65-letni voznik osebnega avtomobila izsilil prednost 19-letnemu mopedistu. V trku je slednji dobil hude poškodbe in so ga z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico. Zaradi ogleda in odstranjevanja posledic je bil promet približno dve uri moten. O dogodku so obvestili tudi dežurno preiskovalno sodnico in državno tožilko.

Javni red in mir - šestkrat so ga kršili

Zaradi prijav kršitev javnega reda in miru so policisti v zadnjem dnevu šestkrat intervenirali na javnem kraju in dvakrat v zasebnem prostoru. Nekaj po polnoči so krški policisti v Krškem najprej napisali plačilni nalog 32-letniku, nekaj kasneje pa so ga pridržali, saj je je ponovno začel kršiti javni red in mir in se ni pomiril. Šentjernejski policisti so plačilni nalog napisali 31-letniku, ki je doma razgrajal in se znašal nad domačimi.

Vlomi in tatvine

Brežiški policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo, ki se je sicer zgodil verjetno že pred dnevi. Storilci so pregledali hiši in iz garažnih prostorov odnesli nekaj zlatnine in vrednejših predmetov ter naredili za približno štiri tisoč evrov škode.

V Stari vasi pri Semiču so neznanci iz vikenda odnesli kosilnico na nitko, motorno žago in še nekaj ostalih predmetov. Višino škode še ugotavljajo.

Vse več nelegalnih migrantov

Na območju Posavja, Dolenjske in Bele krajine so policisti podnevi prijeli 37, ponoči pa 49 tujcev (skupaj 87), ki so v Slovenijo prišli na nezakonit način. Največ jih je bilo iz Afganistana (49), Pakistana (16), Maroka (11) in Bangladeša (10). Dopoldne so na relaciji Žvirče – Prevole, Struge in Stari trg prijeli deset tujcev. Pri prijetju so jim na območju med policijskimi postajami pomagali tudi policisti policijske postaje Grosuplje. Okoli pol dveh so v naselju Dole metliški policisti prijeli pet tujcev, nekaj kasneje pa v Špeharjih še osemnajst.

Ko se je stemnilo, so policisti v okolici Griča pri Dobličah prijeli štirinajst tujcev. Nekaj pred polnočjo so policisti na relaciji Ručetna vas – Brezovica zaustavili avtomobil avstrijskih tablic, v katerem je bilo skupaj šestnajst tujcev, večinoma državljanov Afganistana. Prijeli so tudi tujca, za katerega sumijo, da jim je pomagal pri nezakonitem prehodu meje, zato so se v delo ponoči vključili tudi kriminalisti.

V zgodnjem petkovem jutru so v Preloki črnomaljski policisti prijeli šest tujcev, domnevno državljanov Maroka, brežiški pa v Prilipah štirinajst, domnevo državljanov Pakistan in Indije.

Policistom, ki varujejo državno mejo, so ponoči poleg vodnikov službenih psov pomagali še policisti posebne policijske enote policijske uprave Novo mesto. Postopki s prijetimi tujimi državljani že niso zaključeni.

M. K.