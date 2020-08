V DSO Trebnje okužba med zaposlenimi; okužena tudi vzgojiteljica vrtca Mavrica

21.8.2020 | 10:10

DSO Trebnje (foto: arhiv; R. N.)

V torek in sredo popoldne je na recepciji Doma starejših občanov Trebnje delala študentka, ki je brezstično merila temperaturo obiskovalcem. Tako študentka kot obiskovalci so imeli maske. Ker se je včeraj slabo počutila, je ostala doma in odšla na testiranje, kjer je bil izvid pozitiven, je povedala direktorica doma Mateja Povhe.

Študentka je bila v krajšem stiku tudi s štirimi stanovalci, ki jih je peljala na oddelek, bila je v stiku tudi receptorjem ob predaji službe in še enim zaposlenim. Vsi so zdaj v samoizolaciji, oddelek z enajstimi stanovalci, med katerimi so omenjeni štirje, so razglasili za sivo cono. Zanje skrbi posebna delovna ekipa doma.

Po enem tednu bodo stanovalci in zaposleni, ki so bili v stiku z okuženo študentko, testirani. V primeru, da bi se pri kom pokazali znaki že prej, bodo testirani prej. Sicer se zaenkrat vsi dobro počutijo, pravi Povhetova, razmere spremljajo in upajo, da se okužba ni razširila po domu.

Dom starejših je do nadaljnjega za obiskovalce zaprt.

Dodano ob 12.15:

Okužbo so včeraj potrdili tudi pri vzgojiteljici v vrtcu Mavrica v Trebnjem, je, kot poroča portal 24ur.com, potrdila ravnateljica. Nemudoma so stopili v stik z NIJZ in začeli izvajati vse ukrepe. Starši so obveščeni. Skupina, s katero je bila vzgojiteljica v stiku, je doma. Prav tako doma ostajata njeni sodelavki, s katerima je imela tesnejši stik.

J. K.