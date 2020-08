38 okužb, devet pri nas

21.8.2020 | 11:00

Včeraj so v Sloveniji opravili 1096 testov in potrdili 38 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnici zdravijo 18 bolnikov s covidom-19, nihče ne potrebuje intenzivne nege, enega so odpustili domov. Včeraj je umrl en bolnik s covidom-19, skupno število umrlih je 130.

Največ novih okužb so v četrtek potrdili v ljubljanski občini, in sicer devet, tri v Trebnjem (o eni kužbi v trebanjskem DSO smo že poročali), po dve v Celju, Velenju, Vrhniki in Gornji Radgoni. Po eno okužbo so potrdili v občinah Rogaška Slatina, Šentjur, Dravograd, Lendava, Grosuplje, Lukovica, Vodice, Dolenjske Toplice, Laško, Štore, Izola, Brežice, Mirna, Kostanjevica na Krki, Muta, Grad, Poljčane in Škocjan.

Skupaj so v Sloveniji doslej potrdili 2574 okužb, aktivnih pa je 341.

