''Ni vseeno, ali bom sedel deset ali dvajset let''

21.8.2020 | 13:00

Jože Šercer (foto: S. Strel)

Pod tem naslovom današnje Delo poroča o ponovnem sojenju Jožetu Šercerju, 68-letniku iz Papežev v občini Osilnica, ki je iz zasede streljal na sosedo. Spet pa mu na ljubljanskem okrožnen sodišču sodijo zaradi nejasnosti glede njegove prištevnosti.

Irena Osvald je pred skoraj dvema letoma imela srečo, da je šibra ni zadela v vrat, temveč v roko. Jože Šercer se ni mogel sprijazniti, da je imela soseda prijatelja. V temi in skrit za grmovjem jo je ustrelil, ko je šla zjutraj v službo. Obsojen je bil na 15 let in štiri mesece zapora, a so sodbo, kot omenjeno, višji sodniki zaradi nekaterih nejasnosti glede obtoženčeve prištevnosti razveljavili. Strinjali so se sicer o pravni kvalifikaciji, torej da je nedvomno šlo za poskus umora na zahrbten način, še vedno pa je po njihovem odprto vprašanje prištevnosti. Sodišče je postavilo izvedenki za psihiatrijo in klinično psihologijo in obe sta ugotovili, da ni mogoče govoriti o neprištevnosti, temveč o zmanjšani prištevnosti, toda višji sodniki so menili, da si njuni mnenji v nekaterih točkah nasprotujeta.

Izvedenstvo glede obtoženčeve prištevnosti so po poročanju Dela zdaj zaupali komisiji za fakultetna izvedenska mnenja, ki svojega dela še ni opravila, sta pa izvedenca Šercerja že pregledala. Na sodišče je te dni ponovno prišel tudi Jože Balažic, izvedenec sodne medicine. Tako on kot izvedenec balistične stroke Janez Golja, ki je bil te dni prav tako znova zaslišan, sta na prejšnjem sojenju ocenila, da bi šibra lahko povzročila smrtno rano, če bi Osvaldovo denimo zadela v vratno arterijo. Predvsem zagovornik je imel za oba izvedenca znova precej vprašanj o domnevnem položaju strelca, ali je sploh lahko videl tarčo in kam je letel smrtonosni snop šiber, ki je Osvaldovo zgrešil. Golja je prepričan, da jo je lahko videl, a zagovornika ni prepričal.



Da je iz njegovega sodelovanja na obravnavi jasno, da je sposoben trezno razmišljati in postavljati vprašanja, pa je o Šercerju ugotavljal odvetnik Aljaž Paulin, pooblaščenec Osvaldove, še poroča Delo. Šercer je izvedencu Golji, ki ni razumel, zakaj vrtajo vanj s podrobnostmi, ki se mu za ta primer niso zdele bistvene, namreč dejal, da je pomembno prav vse. »Ni vseeno, ali bom sedel deset ali pa dvajset let,« je poudaril.

M. K.