Križišče Andrijaničeve in Ceste brigad: do decembra varna pot v šolo

21.8.2020 | 14:25

Z leve: Dejan Bibič, direktor KOP Brežice, predsednica KS Bršljin Mira Kump in župan Gregor Macedoni. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Novomeški župan Gregor Macedoni in direktor podjetja KOP Brežice Dejan Bibič sta dopoldne podpisala pogodbo za ureditev križišča med Cesto brigad in Andrijaničevo cesto. Gre za preureditev križišča, ureditev dela Ceste brigad in dela Andrijaničeve ceste. Vrednost naložbe je nekaj več kot 215.000 evrov z DDV, gradnja pa naj bi se s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj zaključila do 30. novembra letos.

Župan Macedoni je ob tem povedal, da želijo z ureditvijo prometa v križišču med Andrijaničevo cesto in Cesto brigad izboljšati varnost pešcev in kolesarjev ter zmanjšati obseg motornega prometa v tej stanovanjski soseski v Bršljinu. Priključek Ceste brigad na Andrijaničevo cesto je namreč preozek in prometno neustrezen, ob Cesti brigad je le delno označen pas za pešce, ob Andrijaničevi pa površine za pešče po levi strani od križišča do krožišča »Situla« sploh ni, ampak je le kolesarska steza. Predvsem, kot je dejal župan, želijo tako ob Andrijaničevi cesti kot Cesti brigad urediti pešpoti, saj želijo otrokom, ki hodijo v Osnovno šolo Bršljin, zagotoviti varno pot v šolo.

V okviru projekta bodo, kot je pojasnil Iztok Kovačič, vodja Urada za prostor in razvoj, na Andrijaničevi cesti uredili prometni oz. ločilni otok, ki bo umirjal promet in tudi fizično onemogočil zavijanje v levo na Cesto brigad, ob njej pa z razširitvijo površine od križišča do krožišča »Situla« pridobili prostor za kolesarje in pešce. Protihrupno ograjo bodo prestavili. Del Ceste brigad bodo razširili in uredili pločnik in kolesarsko stezo.

Direktor podjetja Kop Brežice Dejan Bibič je dejal, da bodo z deli začeli takoj po pridobitvi soglasja Direkcije za infrastrukturo, računajo, da bi se to lahko zgodilo v sredini septembra, pogodbeni rok za dokončanje gradbenih del je 31. oktober, z ureditvijo vse dokumentacije in pridobitvijo vseh dovoljenj do konca meseca novembra. »Kar bo izziv, ki ga bomo rešili, je ustrezna ureditev prometnega režima v času gradnje, saj gre v prometnih konicah za zelo obremenjeno cesto,« je dodal.

Pri podpisu pogodbe je bila tudi Mira Kump, predsednica KS Bršljin, ki je dejala, da je zelo zadovoljna, da bo po dolgih letih prišlo do omenjene ureditve, ki je zelo pomembna za ta del soseske. »Veseli me, da se bomo dogovarjali tudi za ureditev nadaljnjega dela proti šoli, smo pa ta teden podpisali še pogodbo za preplastitev ceste ob policijske uprave do vrtca Ostržek, enote Vrtca Pedenjped.«

Po končani gradnji ostaja nedokončan še kratek del brez površine za pešce na Cesti brigad. Občina si bo, kot so dejali, prizadevala, da tudi na tem delu v najkrajšem možnem času zagotovi varno šolsko pot.

M. Ž.

